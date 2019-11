La variabilità genetica come arma per salvare le foreste europee

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Più elevata è ladegli alberi di una foresta, maggiore è la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Su questo presupposto si basa il progetto SySTEMiC, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma LIFE e coordinato dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze, che intende sviluppare uno strumento di supporto alla gestione sostenibile delleche faciliti la scelta delle pratiche selvicolturali da adottare per preservare la resilienza delle. “L’influenza del cambiamento climatico sulleè ormai accertata e i suoi effetti sono visibili anche sulle– spiega Donatella Paffetti, coordinatrice del progetto -. Nell’area mediterranea l’innalzamento delle temperature e la maggiore frequenza di eventi estremile ...

