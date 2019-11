La tassa ci penalizza | colpisce il lavoro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Camilla Golzi Saporiti Mentre la plastic tax procede l'iter di conversione, continuano ad alzarsi dubbi e critiche sul suo contenuto. È in particolare il Titolo II del Ddl, relativo alle «misure fiscali a tutela di ambiente e salute», ad animare il dibattito e a preoccupare il mondo produttivo, convinto che si tratti di una misura orientata non tanto a tutelare l'ambiente quanto a rimpinguare le casse statali. Di quest'avviso è Mineracqua, la Federazione italiana delle industrie delle acque minerali naturali, come ci spiega il Vice Presidente Ettore Fortuna. Qual è la posizione di Mineracqua rispetto alla plastic tax? «Mineracqua è contraria al testo attuale del Ddl perché questaandrebbe a colpire duramente e ingiustamente le nostre acque minerali, che sono leader in Europa e nel mondo (ne esportiamo più di un miliardo e mezzo di litri all'anno), senza portare alcun ...

