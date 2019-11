La startup che ti suggerisce cosa fare nel weekend

4 startup italiane che fanno offerte per il Black Friday : Black Friday (Getty Images) Manca poco più di una settimana al Black Friday 2019, e online e nei negozi si moltiplicano le promozioni e gli annunci di sconti per attrarre i clienti. Ma non sono solo le grandi catene o i big come Amazon a presentare offerte interessanti: anche le startup italiane fanno la loro parte in questa anticipazione del Natale. Anche in questo caso sembra rispettato il quadro generale, e i settori principali sono ...

Web Summit 2019 - apre a Lisbona il grande festival delle startup. “Ecco perché all’Europa non serve un'altra Amazon” : Fra i più importanti eventi in fatto di digitale, in appena sette anni è arrivato a 70 mila visitatori, oltre duemila nuove imprese e 11 mila amministratori delegati. E il suo inventore, irlandese di 37 anni, spiega come mai non bisogna guardare alla Silicon Valley per creare...

Perché serve una “via italiana” per le startup : HGli incubatori aiutano le startup a crescere (Getty Images) In un mondo dove è sempre più necessario innovare per agganciarsi alle catene globali del valore, le startup diventano un fattore competitivo imprescindibile. Su questo fronte la Lombardia rappresenta già un territorio molto fertile. Basti pensare all’alto tasso di natalità di startup knowledge intensive: qui ne sono nate circa 20mila tra il 2009 e il 2017, contro le circa 13mila del ...

Dai sussidi per i neonati alla cura degli anziani : 5 startup che aiutano le famiglie : Famiglia. Foto di Mabel Amber, still incognito… da Pixabay1 Bonus bebé, assegno familiare, dichiarazioni Isee, indennità di accompagnamento. E ancora: residenze assistite, centri diurni, badanti. Assistere un genitore anziano, oppure crescere un figlio in un paese che invecchia non è facile. Gli over 65 sono l’unica frazione di popolazione italiana in aumento (+560mila) dal 2015, mentre il calo demografico è costante. In Italia un ...

Piante da record nella serra che dialoga con il sole : alla startup Serranova il Flormart Future Village Award : serranova è la migliore startup del settore green in Italia. La serra modulare, ideata dall’architetto e designer Stefano Chiocchini, ha vinto la prima edizione del Flormart Future Village, il cuore innovativo – ideato e organizzato da Blum – della settantesima edizione del salone internazionale del verde, che ha visto competere otto giovani aziende, selezionate da un apposito bando, in un padiglione dedicato all’innovazione nella ...

Comandare i dispositivi con il pensiero - ora Facebook compra la startup che sta lavorando al progetto : Ctrl-Labs è una start-up che sta studiando il modo di consentire alle persone di comunicare con i computer tramite segnali cerebrali. E l'ultima mossa di Facebook, la creatura di Mark Zuckerberg, è quella di averlo acquistato. In base a quanto riferito da Cnbc, l'operazione dovrebbe valere circa un miliardo di dollari ed è stata annunciata dal vicepresidente Ar/Av del celebre social network, Andrew Bosworth con un post sulla famosa ...

Facebook compra una startup che collega il cervello al computer : Facebook (Getty Images) Il programma di Facebook per arrivare a far interagire gli utenti con il proprio computer direttamente attraverso impulsi cerebrali si accresce di un nuovo tassello. Il colosso dei social network ha annunciato lunedì 23 settembre l’acquisizione della startup newyorkese Ctrl-labs, che si occupa dello sviluppo di software di intelligenza artificiale e di interfacce neurali. A dare l’annuncio di questo accordo è stato il ...

Facebook acquisterà una startup che produce un bracciale che trasmettere impulsi elettrici del cervello al computer : Facebook ha annunciato che acquisterà la startup CTRL-Labs, un’azienda che produce un bracciale in grado di trasmettere impulsi elettrici prodotti dal cervello a un computer. Secondo persone informate dell’accordo che hanno parlato con i giornalisti di CNBC, Facebook ha pagato tra