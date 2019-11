La serie di Netflix sui reali inglesi ha già trovato la sua prossima Regina

V Wars - la nuova serie Netflix sui vampiri con Ian Somerhalder - : Niccolò Sandroni V Wars, la prossima serie tv di Netflix, segna il ritorno di Ian Somerhalder in una storia di vampiri dopo The Vampire Diares: ecco di cosa si tratta V Wars arriva su Netflix: vedremo ancora Ian Somerhalder avere a che fare con i vampiri, ma non come in passato. Ian Somerhalder è conosciuto nel mondo delle serie tv per aver interpretato il personaggio di Boone in Lost, ma anche e soprattutto per essere stato Damon ...

Maid è la serie di Margot Robbie per Netflix - con la scrittrice di Shameless e OITNB : una storia vera di riscatto sociale : Sarà sicuramente uno dei titoli più attesi tra i nuovi arrivi in streaming, la serie di Margot Robbie per Netflix: l'attrice produrrà insieme a John Wells l'adattamento di Maid, il libro di Stephanie Land che racconta la storia di una donna madre e lavoratrice che per sbarcare il lunario fa la collaboratrice domestica. Una storia moderna di lotta per la sopravvivenza al femminile, che affronta temi attualissimi come la parità di genere e i ...

Il nuovo poster della serie The Witcher di Netflix punta i riflettori su Geralt - Yennefer e Ciri : Netflix ha pubblicato un nuovissimo poster per l'imminente adattamento della serie fantasy di The Witcher, puntando i riflettori sui personaggi principali Geralt of Rivia di Henry Cavill, Yennefer di Anya Chalotra e Ciri di Freya Allan. Prima del suo debutto questo 20 dicembre, la serie è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione. Basato sull'amata serie fantasy, The Witcher è una storia epica in cui Geralt di Rivia, un cacciatore di ...

Rinnovi e Cancellazioni serie TV : Netflix rinnova Black Summer : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 21 novembre Seconda stagione per Black Summer, zombie thriller di Netflix. Terza e ...

Brigette Lundy-Paine della serie Netflix “Atypical” fa coming out : “Non mi sento uomo o donna” : L’attrice americana Brigette Lundy-Paine ha fatto pubblicamente coming out, dichiarandosi non-binary, ovvero di non sentirsi in modo assoluto né uomo né donna. L’interprete 25enne è nota soprattutto per la serie Netflix “Atypical”, incentrata sulle vicende di un ragazzo, Sam, con la sindrome di Asperger; la Lundy-Paine interpreta Casey, la sorella del protagonista. In passato si era già definita queer, ma ...

Netflix Italia il catalogo serie Tv : Fuller House torna il 6 dicembre su Netflix : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

Vikings - Netflix conquista il sequel della serie tv Vikings : Valhalla : Vikings cambia casa.Mentre si sta per chiudere il sipario sulla serie tv, un'altro palcoscenico è pronto per portare avanti le vicende dei vichinghi. Netflix ha infatti ordinato la serie tv sequel di Vikings dal titolo Vikings: Valhalla, progetto che era stato presentato al momento dell'annuncio della chiusura con la prossima sesta stagione della serie.prosegui la letturaVikings, Netflix conquista il sequel della serie tv Vikings: Valhalla ...

Vikings : Valhalla - Netflix ordina la serie tv sequel di Vikings : Vikings il sequel sbarca su Netflix Vikings: Valhalla questo il titolo scelto per il seguito di Vikings e che approderà su Netflix che ha convinto MGM TV a suon di milioni e con un ordine da 24 episodi. Fin da quando era stato annunciato che la sesta stagione di Vikings sarebbe stata l’ultima, MGM e il creatore della serie Michael Hirst avevano spiegato che stavano già lavorando a una serie sempre legata a questo mondo, con la ...

Chinatown - Netflix prepara una serie prequel del film diretto da Roman Polanski : Chinatown, Netflix lavora a una serie prequel del film diretto da Roman Polanski con Robert Towne e David Fincher. Netflix ha stretto gli accordi necessari per portare in “tv” un prequel di Chinatown, noto film del 1974 diretto da Roman Polanski. Se ne occuperanno Robert Towne e David Fincher che si occuperanno delle sceneggiatura della serie. Fincher sarà produttore esecutivo insieme a Towne e Josh Donen. Il prequel si concentrerà ...

L’Innocente è la nuova serie spagnola di Netflix - dal best seller di Harlan Coben Suburbia Killer : trama e cast : Non si arrestano gli investimenti della piattaforma nel mercato dell'audiovisivo spagnolo: L'innocente, titolo originale El Inocente, è la nuova serie spagnola di Netflix, creata e diretta dal regista dell'apprezzato film Contrattempo, già disponibile nel catalogo streaming, Oriol Paulo. Con un cast di volti molto noti al pubblico iberico e non solo, la nuova serie spagnola di Netflix adatta per la tv del bestseller del 2005 di Harlan ...

Curon - la nuova serie Netflix : uscita - trama - storia e cast : C'è anche Curon tra le serie italiane annunciate da Netflix in primavera. Più che una serie un «supernatural drama». Mentre a settembre era stato rilasciato un teaser, da poco è stato confermata la notizia delle riprese in corso in Alto-Adige, tra Curon e Bolzano, mentre sono state diffuse alcune immagini dal set e alcune anticipazioni ufficiali della nuova serie italiana Netflix diretta Fabio Mollo e Lyda ...

La showrunner della serie Netflix di The Witcher svela quale sarà il più grande cambiamento rispetto ai libri : La serie The Witcher di Netflix adatterà i romanzi originali dell'autore Andrzej Sapkowski, a partire dalla raccolta di racconti noti come The Last Wish. I fan riconosceranno sicuramente alcuni dei personaggi e avventure da quel libro, ma come la showrunner Lauren S. Hissrich ha spiegato a SciFi Now, (tramite Redanian Intelligence) ci saranno alcuni cambiamenti nella storia e in che modo determinati personaggi figureranno nella narrazione ...

Baby 3 - al via le riprese della terza e ultima stagione della serie Netflix : Arriva a conclusione con la terza e ultima stagione Baby, la serie originale italiana Netflix prodotta da Fabula Pictures, che arriverà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo nel 2020. Baby, di cui sono iniziate le riprese, torna su Netflix per l’atto conclusivo della storia: l’adolescenza dei protagonisti sta finendo, la maggiore età è alle porte e ogni personaggio è ora costretto a guardarsi allo specchio nella sua vera ...

Curon - iniziate a Bolzano le riprese della serie Netflix con Valeria Bilello e Federico Russo : Netflix si lancia nel mondo del soprannaturale con la nuova serie tv originale italiana in arrivo nel 2020.Sono iniziate tra Curon e Bolzano in questi giorni le riprese di Curon, un drama a tinte soprannaturali, prodotto da Indiana Production e che si aggiunge agli ormai storici Suburra e Baby, di cui è stata appena annunciata la terza stagione, e alle serie in produzione come il teen drama Summertime, Zero di Antonio Dikele e il prossimo Luna ...