“La più bella del mondo” Monica Bellucci | la giacca è sbottonata | il reggiseno non c’è…

Tiziano Ferro su Ultimo : “La più bella notizia di quest’anno” : Tiziano Ferro presenta il nuovo album, Accetto Miracoli, e parla anche di streaming e di Ultimo. Una chiacchierata con Tiziano sul mondo della musica e sul suo mondo interiore, sulle tracce di Accetto Miracoli e sul tour 2020 negli stadi che coincide con i suoi 40 anni di età più che una conferenza stampa formale. Lo streaming. La nuova musica. Le nuove tendenze. Gli affetti. La famiglia. L'amore. La solitudine. Gli idoli. Jovanotti. ...

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “La pista mi piace molto. Ayrton Senna è stato il pilota che più mi ha ispirato” : Non sarà una gara facile per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari dovrà fare i conti con la penalità di dieci posizioni in griglia di partenza nel prossimo GP del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, per la sostituzione della Power Unit n.2 usata ad Austin (Stati Uniti). Il motore era giunto al termine del proprio ciclo di vita e l’impossibilità ad usare il propulsore EVO3 (danneggiato nelle FP3 in Texas) ha ...

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “La pista mi piace molto. Ayrton Senna è stato il pilota che più mi ha ispirato” : Non sarà una gara facile per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari dovrà fare i conti con la penalità di dieci posizioni in griglia di partenza nel prossimo GP del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, per la sostituzione della Power Unit n.2 usata ad Austin (Stati Uniti). Il motore era giunto al termine del proprio ciclo di vita e l’impossibilità ad usare il propulsore EVO3 (danneggiato nelle FP3 in Texas) ha ...

Juric : “La Juve ha qualcosa in più tecnicamente. L’Inter è più tosta” : Ai microfoni di Sky, nel post partita di Inter-Verona, l’allenatore del Verona Ivan Juric. “Penso che abbiamo dato il massimo in questo momento. Il primo tempo lo abbiamo pensato così. Nel secondo tempo volevamo alzare un po’ in più quando si poteva, un po’ di ripartenze le potevamo fare meglio ma L’Inter è una squadra forte. In questo momento era difficile per noi. I miei ragazzi hanno dato tutto, va bene. Dispiace un po’ prendere gol così, ma ...

Da “La vedrò più avanti" a "rimanga nel privato”. Salvini alimenta il giallo sul suo incontro con Liliana Segre : Per tutta la giornata l’incontro fra la senatrice a vita, Liliana Segre, e Matteo Salvini assume i contorni di un giallo. C’è stato o non c’è stato? Uno dei figli della Segre al Corriere della Sera aveva ammesso il vis a vis: “Un incontro privato che tale doveva restare. Da parte nostra manteniamo un totale impegno alla riservatezza”. Ma chi ha diffuso la notizia? Di buon mattino il Capitano leghista ...

Salvini smentisce l’incontro con Liliana Segre : “La vedrò più avanti” : Il Segretario della Lega ha smentito di aver incontrato la senatrice a vita Liliana Segre ieri pomeriggio: "Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono”. Poi Salvini ha aggiunto: "A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare né io né la Segre”.Continua a leggere

“La Ferrante concilia complessità e leggibilità. Chi è interessato all’autore più che all’opera è un guardone” : Giovedì sarà il Ferrante day. In tutte le librerie arriverà l’ultimo lavoro di Elena Ferrante, “La vita bugiarda degli adulti”, edito da E/O. Per l’occasione, Il Secolo XIX intervista oggi il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, che domani sera intratterrà i lettori in occasione della Ferrante Night al Circolo dei Lettori, evento dedicato all’attesa del libro. Con la Ferrante, Nicola Lagioia ha ...

Milan - Pioli non punta il dito contro la squadra : “La strada è quella giusto - mi aspetto di più da Leao” : L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta subita a San Siro contro la Lazio, esprimendo soddisfazione per la prestazione fornita dalla sua squadra Ennesima sconfitta per il Milan che, dopo il successo striminzito ottenuto contro la Spal, cede alla Lazio fornendo una prestazione non tutta da buttare. Parte proprio da qui l’analisi di Stefano Pioli, che non se la sente di puntare il dito contro la propria squadra, colpita ...

La terra trema ancora : 5.1 della scala Richter. Gli esperti : “La scossa più forte da anni” : La Bosnia viene sconvolta da un potentissimo terremoto. Siamo a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, a una profondità di 5 km: questo è l’epicentro del sisma in Bosnia. La magnitudo è stata di 5.1 ed è stata avvertita anche in Serbia e Croazia. Come riferiscono i media regionali, la scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo e Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte registratosi in ...

“La mia vittoria più bella”. Simone Bonaccorsi - l’annuncio a sorpresa scalda il cuore : ‘Temptation Island Vip’ è stata un’avventura molto interessante per Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, che al termine del percorso sono usciti insieme rinnovando il loro amore. Eppure, c’erano state non poche difficoltà. Infatti, durante il reality, soprattutto lei era sembrata completamente a suo agio con i single, mentre l’atteggiamento di lui era sempre stato esemplare perché convinto del suo amore. Nonostante il comportamento di Chiara ...

Prof a Bristol : “La mia svolta? Un cartellone pubblicitario. In Italia i politici dicono ‘prima gli italiani’ - qui ‘prima i più bravi'” : Quanto tempo serve ad un laureato Italiano per fare il primo passo nel sistema scolastico britannico, per diventare insegnante? Venticinque minuti. O almeno, così è successo ad Antonio Moraca, Professore di latino e Italiano che da 5 anni vive e lavora a Bristol, nel Regno Unito. “Non dico che sia stato facile – racconta – ho dovuto studiare per la prova di ingresso, frequentare per dieci mesi il corso per l’abilitazione, fare il ...

MotoGp - Zarco è già più veloce di Jorge Lorenzo : “La top-10 è fattibile - non siamo affatto lontani” : Il pilota francese ha parlato dopo la prima giornata di libere, chiusa non lontano dai migliori dieci ma, soprattutto, davanti a Jorge Lorenzo Primi segnali positivi di Johann Zarco in sella alla Honda LCR, il pilota francese ha debuttato nelle due sessioni di libere in programma oggi firmando due buoni riferimenti cronometrici, chiudendo non lontano dalla top-10. AFP/LaPresse Tre i decimi di vantaggio su Jorge Lorenzo, un buon viatico da ...

Maltempo Piemonte - Costa : “La tutela del territorio non è più rinviabile” : “Le tragedie che stanno vivendo i cittadini liguri e Piemontesi sono immense e gridano vendetta. Voglio far sentire tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a chi in queste ore e’ rimasto senza casa. E’ necessario tutelare il territorio e costruire un’Italia resiliente a questi fenomeni meteorologici violenti e improvvisi”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sottolineando che “con il ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “La vettura del prossimo anno dovrà avere più potenza e velocità di punta” : Da quando ha preso il via l’era ibrida nella Formula Uno, per cui nella stagione 2014, la Mercedes ha sempre dominato in lungo ed in largo sotto quasi tutti i punti di vista. Al primo posto della lista, sicuramente, la potenza della sua Power Unit, che permetteva di fare il vuoto a livello di velocità pura. Un aspetto che, tuttavia, è sparito nel corso del 2019. Già, in questa annata è stata la Ferrari a fare la voce grossa su questo ...