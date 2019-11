La piratessa Georgina Rodriguez conquista internet con un lato B da urlo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019)non ha sposato Cristiano Ronaldo o almeno questo è quanto ha dichiarato l'entourage del calciatore nelle ultime ore, dopo che ieri si era diffusa la notizia di presunte nozze segrete. Di tutta risposta la bellissima modella, ex commessa, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che in poche ore ha raccolto oltre un milione di like e che ha fatto girare la testa a tutti i suoi seguaci. Come il suo compagno, ancheè attenta alla linea e non perde occasione di trascorrere tempo in palestra, impegnata in esercizi per la tonificazione muscolare. Non di rado condivide alcuni scatti o video durante gli allenamenti ma la foto pubblicata oggi sul suo profilo ha qualcosa di diverso.La bandana in testa dà quasi un'aria piratesca alla, che conq uesto look appare ancora più affascinante. La modella ha sorpreso tutti ...