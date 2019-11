La penna multifunzione tutto-in-uno che cambierà la vita ai designer

Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) Un laboratorio portatile pensato per accontentare iche vogliono dare libero sfogo alla propria creatività, ovunque e in qualsiasi momento. Così si presenta 3Dsimo MultiPro, strumento simile a unacon punte intercambiabili che consente di rinunciare a molteplici utensili e relativi cavi, poiché si trasforma in trapano, seghetto, cacciavite, saldatore e incisore. Ideata dal fondatore dell’omonima azienda, David Paskevic, per agevolare chi non può permettersi investimenti onerosi per un laboratorio, 3Dsimo funziona con qualsiasi filamento di plastica, si può regolare in base alla temperatura, può lavorare su legno, pelle e oggetti stampati in 3D e conta su varie punte e attrezzi per trapanare, performare, incidere e intagliare. Su Indiegogo ha raccolto più di 85mila euro e nella versione completa MultiPro, dotata di sette accessori e si può preordinare al costo di 152 ...

