La musica è davvero un linguaggio universale

Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) (foto: Getty Images) Non è solo un luogo comune, laun. E ora ne abbiamo le prove. A presentarle sulle pagine di Science è una grande collaborazione internazionale guidata dalla Harvard University, che ha condotto uno degli studi più ampi e completi sullamai effettuati. L’analisi attinge a oltre un secolo di ricerche etnografiche e etnomusicologiche in 315 culture, evidenziando come in relazione a uno stesso contesto o funzione (situazioni formali, incitamento, formule religiose) tutte le musiche del mondo si assomiglino, o per meglio dire conservino tratti comuni. Gli ideatori dello studio, Samuel Mehr e Manvir Singh, sentivano la necessità di giustificare una delle affermazioni sullapiù diffuse in assoluto in campo scientifico e non. Che lasia uninfatti – sostengono gli autori – non è mai stato ...

MarroneEmma : Sono davvero contenta. Sono orgogliosa. Non vedo l’ora di stupirvi e di ripagarvi di tutto l’amore. La Musica ha qu… - abbracciamiora_ : RT @sparklewithme22: La nuova dei Canova giá mi piace. Sarò anche di parte perché potrebbero mettere l’elenco telefonico in musica e mi pia… - marycamienta : RT @ceschiella: Lo dico da Blink. Posso capire non nominare le ragazze, davvero, lo capisco, sono grandi ma la YGE è stupida e non ha fatto… -