La ' mente' delle sardine Santori | Non ho più una vita Riceviamo 200 | 300 richieste

Nuovo bilanciamento delle armi per Call of Duty : Modern Warfare : nerfato nuovamente il temuto sniper shotgun : Chiunque stia giocando la parte multiplayer competitiva di Call of Duty: Modern Warfare conoscerà il temuto fucile 725.Questo fucile ha tormentato il multiplayer dello sparatutto di Infinity Ward dal lancio. Il problema: con gli accessori giusti, puà diventare un fucile da cecchino.Finora Infinity Ward ha faticato a trovare il giusto equilibrio con il 725, pubblicando nerf multipli che a volte hanno avuto effetti indesiderati. Un nerf l'11 ...

Insegue una donna completamente nudo e poi l’aggredisce : la scena choc ripresa delle telecamere : Una donna non identificata stava camminando da sola in una strada vicino a casa sua in Brasile, quando è stata aggredita. Il filmato delle telecamere di videosorveglianza mostra il momento in cui un uomo nudo esce dalla sua auto, per poi afferrarla per la vita. Fortunatamente la sua vittima riesce a fuggire.Continua a leggere

Puntata U&D del 19 novembre : Guarnieri stanco delle lamentele della Platano se ne va : Oggi martedì 19 novembre andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over. Come di consueto, a partire dalle 14:45 su Canale 5, assisteremo al prosieguo della discussione tra Ida e Riccardo iniziata la scorsa Puntata. I due sembreranno non riuscire a trovare un punto di incontro, tanto che il Guarnieri alla fine, stanco delle continue lamentele della dama bresciana, deciderà di lasciare lo studio. Tempi duri anche per ...

Elisabetta Trenta lascia la casa delle polemiche : "Io - cittadina comune". Perché sta mentendo : Sulla casa da 200 metri quadri sventola bandiera bianca. Si arrende, Elisabetta Trenta, e annuncia la resa in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24: "Mio marito, pur essendo tutto regolare e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia all'alloggio". Inso

“Bologna non si Lega” - il flash mob delle “sardine” riempie pacificamente piazza Maggiore per dire no a Salvini : “Siamo liberi” : Le “sardine” a Bologna hanno fatto il botto. Oltre 12.000 persone (secondo le stime degli organizzatori) hanno affollato piazza Maggiore fino a piazza Nettuno per il flash-mob in contemporanea all’evento di Salvini. I quattro ragazzi, Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa che, sei giorni fa su facebook, hanno lanciato l’idea della “prima rivoluzione ittica della storia”, del flash mob ‘6.000 ...

Marracash : 'Il rap è una delle poche cose democraticamente elette in Italia' : Marracash ha pubblicato lo scorso 31 ottobre il suo nuovo album 'Persona', il progetto è stato certificato disco d'oro dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) già dopo la prima settimana dall'uscita, e in questi giorni sta continuando a macinare numeri da capogiro su tutte le principali piattaforme di streaming attive in Italia, Spotify in primis. Marracash ospite di Daria Bignardi a 'L'Assedio' Inevitabile quindi che Daria ...

Lo scherzo delle Iene : Clemente Russo sotto choc - la figlia è un genio : I diabolici scherzi de Le Iene hanno colpito un ex campione del mondo di pesi massimi, Clemente Russo, rimasto vittima di uno dei tranelli degli inviati in giacca e cravatta aiutati dalla moglie, Laura Maddaloni, e dalla figlia Rosy. La piccola, che ha interpretato perfettamente il ruolo di bimba prodigio, è riuscita a prendere in giro il padre rimasto scioccato dal radicale cambiamento della figlia che, dopo essersi sottoposta ad una cura ...

La Danimarca ha reintrodotto temporaneamente i controlli al confine con la Svezia a causa delle violenze compiute dalle bande criminali svedesi : La Danimarca ha reintrodotto temporaneamente i controlli al suo confine con la Svezia a causa delle sparatorie ed esplosioni di bombe avvenute nell’area di Copenaghen (Danimarca) negli ultimi mesi, violenze che secondo le autorità sono state compiute da bande criminali

Evasione - l’ironia di Crozza sulla lotteria degli scontrini : “Che mente diabolica l’Agenzia delle Entrate…”. La spiegazione è uno spasso : Nel monologo di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza spiega, con la consueta ironia, la “semplicissima” strategia messa a punto dall’Agenzia delle Entrate per combattere l’Evasione fiscale: “l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto l’arma finale: tre giorni fa è uscito il ‘Regolamento per la lotteria degli scontrini’. Tu vai al bar, bevi un caffè, chiedi lo scontrino e con ...

Atletica - Filippo Tortu in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “La preparazione sarà improntata principalmente sui 100 metri” : Filippo Tortu e il sogno dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che comincia. L’azzurro, finalista ai Mondiali di Doha nei 100 metri, è stato premiato al Circolo Canottieri Aniene a Roma con il riconoscimento che porta il nome di Pietro Menna, consegnatogli dalla vedeva del campione nostrano Manuela Olivieri. Un’onorificenza che non può che inorgoglire il 20enne lombardo, pronto a rilanciare le proprie quotazioni in vista ...

Il Paradiso delle Signore 4 : la Girardello lascia momentaneamente il set : Federica Girardello uscirà ufficialmente dal cast de Il Paradiso delle Signore, almeno per il momento. L'uscita di scena di Nicoletta, il personaggio che interpreta nella soap di Rai 1, è dovuta a un impegno che l'attrice non poteva declinare. In ogni caso, Federica Girardello non ha escluso un ritorno. Nicoletta Cattaneo lascia il Paradiso delle Signore: addio non definitivo Nicoletta Cattaneo, il personaggio interpretato da Federica ...

Pakistan - incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “Numero delle vittime sta crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

xROM-Downloader permette di scaricare comodamente tutte le ROM delle MIUI europee : xROM-Downloader è un'applicazione non ufficiale che mette a disposizione tutti gli ultimi aggiornamenti delle MIUI europee con la possibilità di scaricarli comodamente con un tocco. L'app fornisce un avviso dinamico per ogni nuovo aggiornamento, il log delle modifiche delle ROM e il nome in codice dei dispositivi. L'articolo xROM-Downloader permette di scaricare comodamente tutte le ROM delle MIUI europee proviene da TuttoAndroid.

Ghost Recon Breakpoint è un disastro : vendite decisamente al di sotto delle aspettative di Ubisoft : Durante il recente report finanziario, Ubisoft ha offerto agli investitori una valutazione brutale e sincera relativa a Ghost Recon Breakpoint, promettendo di implementare "cambiamenti significativi nei nostri processi di produzione" per fixare il gioco.Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha spiegato i motivi per cui il publisher ritiene che lo sparatutto open world non abbia venduto come previsto. Il nuovo gioco, pubblicato solo due anni e mezzo ...