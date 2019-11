La Juve non convoca Ronaldo per la trasferta di Bergamo

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Eduardo Inda : 'Ronaldo lascerà la Juve se non vincerà la Champions : Mbappé il suo erede' : Arrivano notizie assai sorprendenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Cristiano Ronaldo, sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati in questi giorni. Dopo le polemiche relative alle due sostituzioni decise da Maurizio Sarri (contro la Lokomotiv Mosca e contro il Milan), sono infatti circolate vari voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Stando a quanto ...

Zapata da “recuperato” a non convocato (come Ronaldo) : niente Juventus : Stava bene, come Ronaldo. E come Ronaldo se ne starà a casa. Zapata lo davano tutti per recuperato, giravano anche i video nelle sue prodezze in allenamento. E in conferenza stampa Gasperini ha confermato che “ha lavorato bene, ma ha ancora qualche paura”, per poi chiudere con un sibillino “meglio un asino sano che un cavallo zoppo”. Ebbene evidentemente il cavallo è anzora zoppo: Zapata non è stato convocato, e salterà ...

Juventus – I convocati di Sarri : arriva la conferma - Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo : Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Bergamo: il portoghese non convocato per l’Atalanta Maurizio Sarri lo aveva preannunciato in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo non sta bene, al 99% non ci sarà“. E così sarà: il tecnico nerazzurro ha infatti ufficializzato la formazione per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio alle 15.00 a Bergamo e non figura il nome di Cristiano ...

Atalanta Juventus - Sarri rivela : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic e Cuadrado? Ecco la verità” : Atalanta Juventus Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, ha rivelato alcune importanti indiscrezioni in vista della sfida di domani. Non ci sarà Ronaldo, il quale resterà a riposo in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico bianconero ha confermato anche l’ottimo stato di salute di Pjanic, il quale, salvo clamorosi colpi di scena ...

Juventus : Cristiano Ronaldo non si sarebbe scusato - ma non c'è nessun caso : La Juventus ha praticamente riaccolto tutti i giocatori impegnati in queste due settimane con le rispettive nazionali: l'ultimo ad arrivare è stato il colombiano Cuadrado, che ha di recente ufficializzato il suo rinnovo di contratto con la società bianconera fino al 2022. A discutere però come al solito è la situazione Cristiano Ronaldo, che è ritornato ad allenarsi con la Juventus. Tanti addetti ai lavori si aspettavano che il portoghese ...

Juventus - Sarri annuncia : “Cristiano Ronaldo non ci sarà. Alex Sandro out - Cuadrado e Rabiot in dubbio” : Maurizio Sarri, allenatore della Juve, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta ha annunciato la quasi certa assenza di Cristiano Ronaldo: “L’obiettivo è la partita con l’Atletico. Domani al 99% Ronaldo non sarà a disposizione e andrà avanti con il suo programma”. “Non c’è bisogno di chiarimenti con Cristiano. In certi momenti i giocatori vanno lasciati ...

Atalanta-Juventus - Sarri spiazza tutti in conferenza : “Ronaldo non sta bene - non sarà convocato al 99%” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta, escludendo praticamente Ronaldo dalla panchina Cristiano Ronaldo non giocherà quasi sicuramente contro l’Atalanta, il portoghese non verrà convocato per via dei problemi ancora non risolti al ginocchio. Fabio Ferrari/LaPresse A rivelarlo è Maurizio Sarri in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani contro i nerazzurri: ...

La Corte Sportiva ha respinto il ricorso : non ci sarà per Atalanta-Juve : Atalanta, respinto il ricorso di Ilicic Atalanta, Josip Ilicic salterà il match contro la Juventus, il ricorso per la riduzione delle due giornate di squalifica a seguito dell’espulsione rimediata contro il Cagliari è stato respinto dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale. Il comunicato: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da Piero Sandulli – Presidente Stefano Agamennone – Componente Alfredo Maria ...

Mercato Juventus - non solo Rakitic : pazza idea a gennaio. 3 addii certi! : Mercato Juventus- Tutto pronto per la prossima sessione di Mercato invernale con la Juventus chiamata a recitare una parte da protagonista, sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Paratici proverà a mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo, in vista della seconda parte di stagione che si annuncia tortuosa e complicata. Prende corpo l’idea Rakitic, anche se tutto dipenderà dalla potenziale apertura del diretto interessato e ...

De Ligt risponde a Kluivert : 'Non mi sono pentito di aver scelto la Juventus' : Nei giorni scorsi Patrick Kluivert si era espresso in merito alla scelta di Matthijs De Ligt che, in estate, ha preferito la Juventus al Barcellona. L'ex attaccante ha dichiarato che forse l'olandese si era pentito della sua scelta. La risposta di Matthijs De Ligt non si è fatta attendere e poco fa ai microfoni di 'Voetbal Primeur' ha detto: "Non mi pento affatto di essere andato alla Juve", ha dichiarato. Senza troppi giri di parole, il numero ...

Juventus - De Ligt ‘mette a posto’ Kluivert : “pentito della mia scelta? Non ho mai parlato con lui” : Stuzzicato dall’ex attaccante olandese nei giorni scorsi, il difensore della Juventus ha voluto mettere le cose in chiaro “Credo che si sia pentito della scelta di andare alla Juventus“, con queste parole Patrick Kluivert ha deciso di stuzzicare Matthijs De Ligt nei giorni scorsi, interrogato sulla trattativa poi saltata con il Barcellona. Il difensore della Juventus ha deciso però di ribattere al responsabile della ...

De Ligt risponde a Kluivert : “non sono pentito di essere andato alla Juve” : “Non sono affatto pentito di essere andato alla Juve”. Con queste parole riportate dalla stampa olandese, Matthijs de Ligt replica all’ex attaccante dell’Ajax Patrick Kluivert, secondo cui il giovane difensore oranje si sarebbe pentito di aver preferito il club bianconero al Barcellona di cui è un consulente. “Si dicono e si scrivono tante cose e se a parlare è uno come Kluivert la cosa può sembrare vera, ma ...

Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus se i bianconeri non vinceranno la Champions : Una clamorosa indiscrezione che da ieri sera sta spaventando i tifosi della Juve, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare i bianconeri. La notizia è arrivata in diretta ai microfoni della trasmissione El Chiringuito TV dalle parole di Eduardo Inda, direttore della testata spagnola OKDiario. “Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione se non dovesse riuscire a vincere la Champions League. Il club bianconero oltretutto ...