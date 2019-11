La grande sfida tra gattini e sardine sui social

Le Mans '66 - La grande sfida - Ford vs Ferrari - un perfetto spettacolo hollywoodiano : Fare film sulle corse dauto è facile. E infatti ce ne sono tanti. Fare film belli sulle corse dauto è difficile. E infatti si contano sulle dita di una mano. Una volta risolto il non banale problema di ricreare in modo sufficientemente credibile il pathos, ladrenalina e lagonismo che delle competizioni sono il carburante primo, cè il fatto che queste opere costano una fortuna, per la difficoltà tecnica insita nel realizzarli. Così, se si hanno ...

Le Mans ’66 - la grande sfida tra Ford e Ferrari in un film che sa di vecchia Hollywood : Quando Carroll Shelby (Matt Damon) e Ken Miles (Christian Bale) cominciano a darsele di santa ragione mentre l’amorevole moglie (Caitriona Balfe) di quest’ultimo si siede a godersi lo spettacolo, si capisce che Le Mans ’66. La grande sfida è un film Hollywoodiano vecchio stile, prossimo a quei western in cui le innocue scazzottature erano il modo in cui gli uomini veri appianavano le loro divergenze. L’eccezionale pilota Miles, infatti, ...

Le Mans ’66 – La grande sfida - racconto adrenalico e intimista. Un gioiellino da non perdere : Un gioiellino così, come Le Mans ’66 – La grande sfida, poteva averlo girato un Clint Eastwood dei tempi d’oro. Un film dal passo calibrato, dall’impostazione solida, drammaturgicamente tesissimo ma senza strafare. La corsa automobilistica ad oltre 320 all’ora, motore a 7mila giri, l’abitacolo dell’automobile che si stringe fino ad una fessura, un morbido drifting ripreso con una carrellata in avanti. Accidenti che tecnica controllata al ...

“Le Mans ’66 – La grande sfida” - al cinema torna in scena lo scontro Ford-Ferrari : Neanche a farlo apposta, proprio nel giorno della presentazione ufficiale dell’ultimo bolide prodotto a Maranello, la “Roma”, esce nelle sale cinematografiche italiane il film “Le Mans ’66 – La grande sfida”, diretto da James Mangold, distribuito dalla 20th Century Fox e costato ben 100 milioni di dollari. Al centro della trama gli storici accadimenti del motorsport degli anni ’60, quando la Ford si mette in testa di ...

Le Mans '66 - La grande sfida - le auto più belle : Quali sono le auto più belle di Le Mans '66 - La Grande Sfida? Il lungometraggio diretto da James Mangold con protagonisti Christian Bale e Matt Damon esce domani, 14 novembre, nelle sale cinematografiche italiane. Di questo film vi abbiamo già raccontato molto, tracciando il ritratto dei due protagonisti, Carrol Shelby e Ken Miles, parlandovi della mitica Ford GT40. Tutto questo senza contare la copertina di GQ di novembre ...

Caitriona Balfe - da «Outlander» a «Le Mans '66 - La grande sfida» : Va bene il pilota Christian Bale, va bene l'ex pilota Matt Damon, ma in Le Mans '66 - La grande sfida c'è una donna che rimane impressa e a interpretarla è Caitriona Balfe. L'unica figura femminile rilevante dell'intero film compare in poche scene ma è comunque di spicco. Non si è mai vista una compagna insieme così forte eppure comprensiva, complice ma critica all'occorrenza accanto a un ...

Le Mans 66 - La grande sfida - La vera storia che ha ispirato il film FOTO GALLERY : Una storia di auto e personaggi leggendari, tra pochi giorni sul grande schermo. Dal 13 novembre sarà nelle sale italiane la pellicola "Le Mans 66 - La grande sfida", diretta da James Mangold e costata alla 20th Century Fox ben 100 milioni di dollari, che celebra lo storico duello tra le V8 Ford e le V12 Ferrari.La storica tripletta. Una sfida epica, dettata dalla tenace rivalità tra Henry Ford II ed Enzo Ferrari, patron della Casa del ...

Matt Damon e Christian Bale nel loro ultimo film «Le Mans ’66 - La grande sfida» : Ci sono storie difficili da inventare dal nulla. Cominciano piccole e poi mettono su i muscoli per diventare epiche. Ford v Ferrari, che in Italia esce come Le Mans ’66 - La grande sfida, fa parte di questa categoria. È la storia di un’amicizia maschile, una storia vera di motori, di soluzioni inaspettate, di vittorie inattese. E di un successo che non era certo scritto sulla carta, ma che invece è riuscito a riavvolgere ...

Ken Miles - chi era il pilota interpretato da Christian Bale «Le Mans 66 - La grande Sfida» : Ken Miles, interpretato da Christian Bale in Le Mans 66 - La Grande Sfida, era un uomo come non se ne fanno più. Era un ingegnere e un meccanico, ma anche un pilota velocissimo, solo che interpretava le corse come un passatempo, un hobby si direbbe oggi, anche perché nella sua epoca correre per lavoro era molto diverso rispetto a oggi: i soldi erano pochi, le gare tante e le possibilità di morire ancora di più. Ma Ken Miles ...

“Il Borgo dei Borghi – La grande sfida” – Camilla Raznovich elegge il Borgo 2019 nel prime time di Raitre. : Seconda edizione, dopo che lo scorso anno si era staccato da rubrica all’interno di Kilimangiaro con solo la finale in prima serata diventando così un programma autonomo, con “Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” in cinque prime serate nella prima serata della domenica di Raitre con la conduzione di Camila Raznovich. Il Borgo […] L'articolo “Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” – Camilla Raznovich elegge il Borgo 2019 nel prime ...

