La gaffe di Giorgia Meloni | accusa di assenteismo i pentastellati alla Camera | ma ha

Fonte : fanpage

(Di venerdì 22 novembre 2019) "Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti! Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d'Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari?": cosìdenuncia l'parlamentare dei Cinque Stelle, postando una foto del famoso Transatlantico di Montecitorio completamente vuoto. Ma ha sbagliato piano. Il giovedì non si lavora in aula: i parlamentari sono nelle varie Commissioni. E, a quanto pare, non lo sa.

Stefano_Lupus : RT @giornalettismo: La denuncia di Giorgia #Meloni: 'Oggi è giovedì e nessuno è venuto a lavorare'. Ma ha sbagliato piano. Il giovedì mat… - JarmishM : RT @giornalettismo: La denuncia di Giorgia #Meloni: 'Oggi è giovedì e nessuno è venuto a lavorare'. Ma ha sbagliato piano. Il giovedì mat… - Filippo_KN75 : RT @MediasetTgcom24: Parlamento, la gaffe di Giorgia Meloni: accusa i 5 Stelle di assenteismo, ma sbaglia piano #Parlamento -