La Discoteca Italiana di Gabry Ponte ritorna a Milano con uno show esplosivo | info e

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ladial Fabrique di. L'esclusivodi uno dei DJ italiani più conosciuti al mondo ha registrato il tutto esaurito nelle precedenti date di, Torino e Rimini con la presenza di oltre 10000 spettatori letteralmente folgorati dalla sua musica. Per questo il suoè arrivato al bis con una serata esclusiva programmata per il 6 dicembre. Il suo successo è sempre una garanzia, dal momento che con l'ultimo singolo Monster per il quale ha collaborato con l'astro nascente della dance europea Lum!x ha spiazzato le classifiche Viral di Spotify con 40 milioni di riproduzioni. Ladiè un evento all'insegna della festa e del divertimento, che si tiene all'interno di una cornice d'avanguardia con scenografie ed effetti speciali curatissimi nel dettaglio, ma anche visual di ultima generazione su 40 mq di ...

OptiMagazine : La Discoteca Italiana di @gabryponte ritorna a Milano con uno show esplosivo, info e prezzi dei biglietti… - SpettacoloNews1 : “La Discoteca Italiana”: Gabry Ponte pronto a far ballare il Fabrique di Milano - - solincos : RT @ptoselli1: Interessante versione al femminile della 'bionda rubarene', leggenda sorta in Europa nel 1990, trasferitasi negli USA, e rac… -