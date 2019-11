La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio

Verona - la Corte d’Appello decide per la sospensione della chiusura della Curva : Negli ultimi minuti la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Figc ha disposto un supplemento istruttorio e nelle more ha sospeso la sanzione per quanto riguarda il ricorso presentato dal Verona sulla chiusura del settore Poltrone Est per la sfida contro la Fiorentina. E’ quanto comunicato dal club gialloblù attraverso una nota ufficiale, inizialmente il giudice sportivo aveva deciso la chiusura del settore per i cori contro ...

Mondo di Mezzo - la Corte d’Appello lascia Buzzi in cella : «può reiterare le corruzioni» : La decisione all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione che ha escluso il reato di associazione di tipo mafioso

Ancelotti lascia la Corte d’Appello. Ancora nessun verdetto (VIDEO) : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è uscito pochi minuti fa dalla sede della Corte d’Appello della Figc. Nonostante non sia Ancora arrivato il verdetto finale sul ricorso presentato dalla società azzurra per la squalifica dell’allenatore a seguito del rosso rimediato in Napoli-Atalanta e non si sappia dunque se potrà sedere in panchina tra poche ore contro la Roma, Ancelotti ha detto che lo hanno ascoltato e gli hanno ...

Corte d’Appello - condanna Binda fu per “colpa d’autore” : "Un vero e proprio deserto probatorio via via fattosi vertigine". Suonano impietose le parole con cui i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno 'cancellato' l'ergastolo pronunciato in primo grado dai giudici di Varese nei confronti di Stefano Binda per l'omicidio di Lidia Macchi. Addirittura, i giudici del secondo grado ritengono che, a fronte di "incolmabili lacune probatorie", i colleghi del primo sia siano appoggiati a una ...

Brescia - nasce il “processo a numero chiuso”. Corte d’Appello : “Farne meno ma meglio” : “Produrre magari meno ma almeno meglio”. Non è un’azienza e neanche una fabbrica. Sono invece gli obiettivi contenuti nelle linee guida di Claudio Castelli e Vittorio Masia, rispettivamente presidente della Corte d’Appello e del Tribunale di Brescia. Un’iniziativa inedita quella dei due giudici, che gli uffici giudiziari e l’avvocatura hanno condiviso. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. In ...

Corte d’Appello di Milano ribalta sentenza e dà ragione a Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso : “Diritto di satira - battuta di valenza sarcastica” : “Diritto di satira, battuta di valenza sarcastica”. La Corte d’Appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado su Selvaggia Lucarelli, assolvendola perché il fatto non costituisce reato. Era stata la conduttrice tv Barbara D’Urso, nell’aprile del 2014, a querelare per diffamazione la Lucarelli dopo che quest’ultima aveva pubblicato su Twitter e Instagram una frase riguardante l’entrata in studio della D’Urso durante una puntata ...