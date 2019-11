La carenza di Vitamina D e i legami con le malattie neurodegenerative | quali sono i

carenza di Vitamina D : quando è necessario l’integratore - le nuove indicazioni e categorie più a rischio : Ossa delicate come il cristallo. Ogni anno in Italia si registrano oltre 230mila fratture da fragilità molte delle quali provocano disabilità, perdita di autonomia e un aumento del rischio di mortalità. L’allarme arriva dalla Siot, la Società italiana di ortopedia e traumatologia, che sottolinea anche l’impatto dell’ipovitaminosi nel complesso quadro clinico delle malattie dell’osso da Roma, dal 104esimo congresso nazionale della ...

Vitamina D - carenza per mancanza di luce solare : i rischi per la salute : Vitamina D, carenza per mancanza di luce solare e i rischi per la salute. Secondo uno studio la carenza di Vitamina D favorisce la depressione

Mal di testa frequenti e prolungati - tachicardia e formicolii : quando l’anemia è causata da carenza di vitamina B12 : quando nell’organismo non sono disponibili quantità sufficienti (carenza) di vitamina B12 (cobalamina) e/o di folati (vitamina B9) vengono prodotti globuli rossi più grandi del normale che non funzionano correttamente e sono, pertanto, causa di anemia. L’anemia – spiega in un approfondimento ISSalute – sito sviluppato e gestito dall’Istituto Superiore di Sanità – è una malattia del sangue caratterizzata da valori al ...

Vitamina D - boom di carenza tra gli under 16 : “Attenzione ai rischi a lungo termine” : Più del 50% degli italiani, con meno di 16 anni, soffre di carenza di Vitamina D. In particolare i più esposti ai rischi per la salute, derivati da questa insufficienza, risultano gli adolescenti. Sotto accusa è soprattutto la scarsa esposizione al sole da cui dipende oltre il 90% dell’assorbimento della Vitamina. Lo stile di vita troppo “indoor”, che inizia solitamente in questo periodo dell’anno, influenza in modo significativo lo stato ...

carenza di vitamina D : chi è più a rischio? Quando è necessario assumere integratori? : Più del 50% degli italiani, con meno di 16 anni, soffre di Carenza di vitamina D. In particolare i più esposti ai rischi per la salute, derivati da questa insufficienza, risultano gli adolescenti. Sotto accusa è soprattutto la scarsa esposizione al sole da cui dipende oltre il 90% dell’assorbimento della vitamina. Lo stile di vita troppo “indoor”, che inizia solitamente in questo periodo dell’anno, influenza in modo significativo lo stato ...

Vitamina D - un segno legato al sonno potrebbe essere sintomo di una carenza : La Vitamina D, soprannominata la “Vitamina del sole”, è creata dal corpo dai raggi solari che arrivano sulla pelle. È un’importante Vitamina che regola la quantità di calcio e fosforo nel corpo, nutrienti essenziali per mantenere ossa, denti e muscoli in salute. Se una persona ha una carenza di Vitamina D, potrebbe essere esposta ad un rischio maggiore di sviluppare deformità delle ossa o dolore alle ossa a causa di una condizione chiamata ...

Vitamina D - con l’autunno aumenta la carenza : i consigli del nutrizionista per evitare rischi come la depressione : Secondo l’Efsa (European Food Safety Authority) il fabbisogno di Vitamina D di un adulto è di 4000 unità al giorno. “Dopo il periodo estivo ne siamo tutti un po’ carenti – come spiega Vincenzo Liguori, nutrizionista e biologo, ai microfoni di MeteoWeb – io consiglio di assumerne almeno 2 mila unità tramite integratori da prendere tutti i giorni, preferibilmente dopo i pasti. L’ideale sarebbe assumerli dopo ...