Juventus | possibile formazione contro l' Atalanta | senza CR7 tocca a Higuain e Dybala

Calciomercato Juventus - possibile scambio Emre Can-Alaba con il Bayern Monaco : La Juventus è sempre una delle società più attive sul mercato, lo ha dimostrato in estate con gli arrivi di giocatori importanti come de Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot ma potrebbe mantenere queste aspettative anche nel Calciomercato invernale. Si parla molto di Juventus in tema cessioni, ma potrebbe arrivare anche interessanti occasioni di mercato riguardo gli acquisti. Secondo il noto sito sportivo Calciomercato.it, potrebbe svilupparsi ...

Juventus : Demiral da possibile titolare a riserva anche di Rugani - cessione in vista : In questo inizio stagione la Juventus ha incontrato non poche difficoltà dal punto di vista difensivo e di certo l'assenza di capitan Chiellini è pesata molto negli equilibri della squadra. Inevitabilmente Sarri ha lanciato nella mischia l'olandese De Ligt, arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro ma che ha pagato e sta pagando l'impatto con una nuova squadra e con un nuovo campionato. A sorprendere fin dai primi giorni di ritiro è stato il ...

Mbappè Juventus - sogno possibile : cifre e dettagli dell’affare del secolo : Mbappè Juventus – Kylian Mbappé è uno dei sogni della Juventus. Il francese potrebbe essere uno dei nomi su cui i bianconeri potrebbero puntare in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Il transalpino rappresenterebbe un colpo a effetto, ma gli ostacoli da superare per arrivare alla fumata bianca sembrano essere davvero tantissimi. In primis c’è la concorrenza del Real Madrid, da tempo interessata al calciatore. Però dopo la volontà espressa ...

Calciomercato - Juventus più italiana? Possibile 'sfida' all'Inter per Chiesa e Tonali : Una delle caratteristiche principali della Juventus negli anni è da sempre lo zoccolo duro italiano, tant'è che diverse rappresentative sono sempre state contraddistinte da una notevole presenza di giocatori bianconeri. La più evidente la nazionale campione del mondo 2006, con una folta schiera di juventini presente nella finale Francia-Italia in entrambe le nazionali. E l'idea della dirigenza bianconera, come scrive Tuttosport, sarebbe proprio ...

Mertens Juventus - sgarbo al Napoli : possibile affare a parametro zero : Mertens Juventus – Dries Mertens è una possibilità davvero molto importante e sicuramente stuzzica la fantasia di Maurizio Sarri di vederlo al fianco di Cristiano Ronaldo. Le cose a Napoli stanno andando male con molti che potrebbero decidere di lasciare per volare verso un altro club. Chissà che per il belga non si aprano le porte della Continassa. Mertens Juventus, le ultimissime Come riporta Calciomercato.it, Mertens alla Juventus, non ...

Calciomercato Juventus : possibile addio di Neymar al PSG - i bianconeri tra gli interessati : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e le ultime news si concentrano su Neymar, campione brasiliano più volte accostato al club bianconero nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. Il talento sudamericano potrebbe decidere di lasciare il Paris Saint Germain, club nel quale non si sarebbe mai ambientato veramente: stando a quanto riporta il noto quotidiano francese "Le10Sports", infatti, ...

Atalanta-Juventus - la possibile formazione bianconera : Alex Sandro verso il forfait : La serie A riparte sabato 23 novembre con Atalanta-Juventus. La formazione bianconera scende in campo a Bergamo in questa complicata trasferta della tredicesima giornata di campionato. L'undici allenato da Maurizio Sarri ha conservato la prima posizione in classifica, ma deve guardarsi le spalle da un'Inter che non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Si torna a giocare dopo gli impegni delle nazionali per le qualificazioni a Euro 2020. ...

Juventus : no a Vidal - ma il ritorno di Pogba sembra possibile (RUMORS) : La Juventus resta una delle società più ambite da parte dei giocatori, merito di una crescita sportiva importante negli ultimi anni che l'ha portata ad essere una certezza in Champions League ed ad attirare grandi campioni come Cristiano Ronaldo. Anche fra gli ex bianconeri ci sarebbero giocatori che tornerebbero volentieri alla Juventus: Pogba ad esempio già in estate avrebbe considerato la possibilità di trasferirsi di nuovo in bianconero (e ...

Juventus - dalla Spagna : Dybala possibile rinforzo estivo per Simeone nell'Atletico Madrid : La sosta per le nazionali è occasione per molti giornali nel dedicare spazio soprattutto alle notizie di calciomercato, considerando che manca un mese e mezzo all'inizio della sessione invernale. Una delle protagoniste indiscusse della scorsa estate è stata la Juventus ed è probabile che anche a gennaio possa 'dominare' la scena soprattutto in tema cessioni. E a tal proposito arriva un'indiscrezione importante dalla Spagna, nello specifico dal ...

Atalanta-Juventus - probabili formazioni : per Sarri possibile tridente CR7-Higuain-Dybala : Il 13° turno di Serie A aprirà i battenti alle ore 15:00 di sabato 23 novembre con uno dei match più interessanti della giornata, ovvero Atalanta-Juventus. La Dea è reduce da un anonimo pareggio a reti inviolate contro la 'nuova' Sampdoria di mister Ranieri, nel quale i bergamaschi hanno giocato in dieci dal 74' dopo che Malinovskyi ha ricevuto due cartellini gialli in poco più di 20 minuti. La tegola dei cartellini rossi sembra non volersi ...

Ronaldo Juventus - qualcosa si è rotto? Possibile addio a fine stagione : Ronaldo Juventus – Serve la nazionale per riportare il sorriso a Cristiano Ronaldo. Dopo la doppia sostituzione tra Mosca e, soprattutto, il big match con il Milan che ha scatenato tutto il caso mediatico, tra le frasi in portoghese rivolte al tecnico, il mancato passaggio in panchina e l’addio anticipato allo Stadium. Il fuoriclasse portoghese in nazionale è tornato a volare firmando una grande tripletta con tanto di risposta ...

Calciomercato Juventus - Chong del Manchester United il possibile colpo 'alla Pogba' : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e lo dimostra anche la campagna acquisti del Calciomercato estivo. Oltre ad aver investito in maniera massiccia nel settore giovanile (gli under 15 Cerri, Finnan e Joel Ribeiro e gli under 23 Rafia, Han e Mota Carvalho) i bianconeri hanno deciso di regalare giovani di qualità anche per la prima squadra, basti guardare gli arrivi di De Ligt (75 milioni di euro all'Ajax), Demiral (18 milioni al ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Demiral-Donnarumma con il Milan : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus: le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, forte portiere del Milan nonché uno dei fiori all'occhiello della scuderia di Mino Raiola. Il giovanissimo portiere ha un contratto in scadenza nel 2021 e sarà molto difficile arrivare al rinnovo con il Milan. Il club rossonero, infatti, è alle prese con il Fair Play Finanziario, mentre ...

Calciomercato Juventus - Bentancur possibile erede di Rakitic al Barcellona : I media sportivi, nelle ultime ore, complice la pausa per le nazionali, stanno lanciando interessanti indiscrezioni di mercato, in prospettiva Calciomercato invernale e anche riguardo a quello estivo. Una delle società più attive già in gennaio potrebbe essere proprio la Juventus, non tanto negli acquisti, ma nelle cessioni: la società bianconera vorrebbe alleggerire la rosa sia per motivi di bilancio sia per accogliere le richieste di alcuni ...