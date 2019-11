Judo | Grand Slam Osaka 2019 | dominio giapponese nella prima giornata | Elios Manzi subito

Judo - Grand Slam Osaka 2019 : Fabio Basile guida un’Italia con tante assenze - Giappone presente in grande stile : Ci siamo. Da domani fino al 24 novembre ad Osaka (Giappone) andrà in scena il Grand Slam di Judo e sul tatami nipponico ci si aspettano match di alto contenuto tecnico, con 94 nazioni rappresentate ed oltre 500 atleti. La stagione 2019 volge però al termine e l’idea di molti è già proiettata al Masters di Qingdao (12-14 dicembre), torneo riservato esclusivamente ai primi 36 atleti di ciascuna categoria nel ranking mondiale con ...

Judo : Maria Centracchio rinuncia al Grand Slam di Osaka per la rottura del menisco : Si complica improvvisamente il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 per Maria Centracchio, Judoka italiana della categoria -63 kg femminile. L’azzurra, inizialmente convocata dallo staff tecnico per il Grand Slam di Osaka in programma da venerdì 22 a domenica 24 novembre, ha dovuto rinunciare all’appuntamento nipponico per la rottura del menisco nel ginocchio. Da stabilire tempi di recupero e di riabilitazione completa ...

Judo - Grand Slam Osaka 2019 : l’elenco definitivo degli italiani al via. Basile guida un gruppo azzurro di soli 5 atleti : Dal 22 al 24 novembre ad Osaka (Giappone) andrà in scena il Grand Slam di Judo e sul tatami nipponico ci si aspettano match di alto contenuto tecnico, con 94 Nazioni rappresentate ed oltre 500 atleti. La spedizione italiana, tuttavia, sarà piuttosto scarna dal punto di vista numerico e dalle iniziali 10 presenze si è passate alle cinque: Elios Manzi (-60 kg), Fabio Basile e Giovanni Esposito (-73 kg), Edwing Gwend (-63 kg) e di Alice Bellandi ...

Judo Grand Slam Osaka 2019 : l’elenco dei 10 convocati azzurri : Tutto è pronto per il Grand Slam di Judo 2019 che si disputerà ad Osaka, in Giappone, da venerdì 22 novembre fino al 24. La Federazione italiana ha emesso l’elenco dei convocati per la manifestazione che l’anno scorso ci ha visto tornare a casa a mani vuote e che in questo 2019 proporrà 101 Nazioni rappresentate, 645 atleti in totale, 375 uomini e 270 donne. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio da chi sarà composta la nostra ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Manuel Lombardo e Odette Giuffrida punti fermi dell’Italia in attesa di recuperare il miglior Fabio Basile : Il Grand Slam di Abu Dhabi 2019 si è concluso ed è dunque arrivato il momento di tracciare un bilancio complessivo della manifestazione per quanto riguarda la Nazionale italiana di Judo. La selezione tricolore ha brillato specialmente nella prima giornata e si è guadagnata un ottimo quinto posto nel medagliere del sesto Grand Slam stagionale (il penultimo prima dell’appuntamento di Osaka) con un bottino di un primo ed un secondo posto ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Nikoloz Sherazadishvili concede il bis nei -90 kg - Italia non protagonista nell’ultima giornata : Terza e ultima giornata di incontri nel Grand Slam di Abu Dhabi di Judo. Nel day-3 l’Italia ha lasciato spazio al resto del mondo, dopo il primo giorno trionfale per i nostri colori, con il successo dell’eccezionale Manuel Lombardo (-66 kg) e il secondo posto per Odette Giuffrida (-52 kg). Spazio dunque a cinque categorie per la chiosa: -90 kg, -100 kg e +100 kg maschili; -78 kg e +78 kg femminili. Partendo dalle categorie degli ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Gwend e Centracchio settime nei -63 kg - subito fuori Basile al rientro : Dopo una prima giornata stellare caratterizzata dal trionfo monumentale di Manuel Lombardo nei -66 kg e dall’incoraggiante secondo posto di Odette Giuffrida nei -52 kg, la Nazionale italiana di Judo quest’oggi non ha brillato particolarmente al Grand Slam di Abu Dhabi 2019 nonostante alcune buone prestazioni concludendo di fatto la manifestazione (domani non gareggerà nessun azzurro) con un bottino complessivo di un oro e un argento. ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Manuel Lombardo trionfa nei -66 kg da dominatore - Odette Giuffrida è seconda nei -52 kg : Un primo giorno da raccontare ai nipotini quello vissuto dai colori azzurri nel Grand Slam di Judo ad Abu Dhabi, competizione di altissimo livello che assegna punti fondamentali in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Sul tatami degli Emirati Arabi i protagonisti assoluti in casa nostrana sono stati Manuel Lombardo e Odette Giuffrida, autori di due prestazioni magnifiche a conferma di quanto messo in mostra nell’ultimo ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Odette Giuffrida punta a bissare il successo del 2018 - azzurri a caccia di punti fondamentali per il ranking olimpico : Comincia domani con le prime cinque categorie di peso in gara il Grand Slam di Abu Dhabi 2019, competizione di altissimo livello che assegna punti fondamentali in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020 per il Judo. Negli Emirati Arabi Uniti va in scena il sesto Grand Slam della stagione, il penultimo prima dell’appuntamento di Osaka e del Masters (riservato ai migliori 16 del ranking mondiale per ciascuna categoria) di fine anno in ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : i convocati dell’Italia. Assenti Marconcini e Mungai : La Nazionale italiana di Judo torna protagonista sul tatami nel penultimo Grand Slam del 2019, che si terrà ad Abu Dhabi dal 24 al 26 ottobre. Una competizione che vedrà ai nastri di partenza oltre 500 atleti e la concorrenza sarà di alto livello. La selezione del Bel Paese viene dai riscontri positivi ottenuti in Brasile, dove Odette Giuffrida (vincitrice nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno fatto vedere cose importanti. ...

Judo - i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Brasilia : 7 azzurri virtualmente qualificati a Tokyo 2020 : Il recente Grand Slam di Brasilia 2019 ha regalato alla Nazionale italiana di Judo diverse soddisfazioni e questi ottimi risultati hanno contribuito ad un bel passo in avanti dei nostri portacolori nei ranking valevoli per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. In particolare Odette Giuffrida (prima in Brasile nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno ipotecato il pass a Cinque Cerchi balzando in quinta posizione nelle ...

Judo - Grand Slam Brasilia 2019 : Nicholas Mungai è quinto nei -90 kg - successo di Teddy Riner nei +100 kg : Il Grand Slam di Brasilia 2019 è giunto al termine e nella giornata conclusiva sono andate in scena le categorie dei -90 kg, -100 kg e +100 kg maschili e dei -78 kg e dei +78 kg femminili. Nei -90 kg maschili Nicholas Mungai ha concluso in quinta posizione. L’azzurro, dopo essersi in imposto contro il cinese Wang Xuewen (ippon) e il tedesco Falk Petersilka (3 shido), ha dovuto affrontare il n.1 del ranking Nikoloz Sherazadishvili. Lo ...