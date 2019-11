Iren sul podio del Grand Prix Feiea 2019

Reggio Emilia - il sospetto degli inquIrenti sull’allarme bomba al tribunale : ‘Diversivo per sviare attenzione da sequestri a ‘ndrangheta’ : Alle 9 di mattina una voce anonima al telefono, con un forte accento calabrese, informa che alle 11 precise una bomba scoppierà nel tribunale di Reggio Emilia. Alla stessa ora, le 11 di mattina, è previsto l’inizio di una conferenza stampa dei carabinieri del Reparto Operativo di Modena e del Raggruppamento Speciale di Bologna per illustrare gli ultimi sviluppi dell’operazione Grimilde, nell’ambito del contrasto alle mafie in Emilia Romagna. C’è ...

Maratona di FIrenze - di corsa tra l'arte : domenica 24 novembre ampia sintesi sulla Rai : Firenze Marathon 36^ edizione. domenica 24 novembre i 42 chilometri e 195 metri che si corrono all’interno della città gigliata toccandone i luoghi simbolo mentre si attraversano secoli di arte. Partenza e arrivo in Piazza Duomo, culla del Rinascimento che fronteggia la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Tali scenari unici, evidentemente, hanno contribuito in maniera decisiva alla crescita della manifestazione, passata dai poco più di 800 ...

Neonata trovata morta in una borsa a FIrenze : nessun segno di violenza sul corpo : Non presenterebbe segni di lesioni la Neonata, partorita al nono mese di gravidanza secondo quanto emerso da un primo esame del medico legale, trovata senza vita stamattina in una borsa abbandonata nelle vicinanze di un raccoglitore di farmaci a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Disposta l'autopsia.Continua a leggere

NBA – Philadelphia a valanga su Cleveland - Sacramento beffa i Boston Celtics sulla sIrena : Nelle due gare disputate nella serata italiana, i Sixers si impongono in trasferta su Cleveland, mentre Sacramento la spunta sulla sirena contro Boston Domenica sera in compagni dello spettacolo NBA, con due match ricchi di pathos e colpi di scena. Si comincia con il pesantissimo successo esterno di Philadelphia, che si impone con il risultato di 95-114 su Cleveland. Partita mai in discussione al Rocket Mortgage FieldHouse, con i padroni ...

Allarme a FIrenze : chiuso il lungarno per una fuga di gas - Vigili del Fuoco sul posto : A causa di una fuga di gas il lungarno Diaz a Firenze e’ stato momentaneamente chiuso da via dei Benci a piazza Mentana, per permettere alle squadre di Toscana Energia di isolare il tratto. Sul posto i Vigili del Fuoco con personale del nucleo Nncr (Nucleare biologico chimico radiologico). L'articolo Allarme a Firenze: chiuso il lungarno per una fuga di gas, Vigili del Fuoco sul posto sembra essere il primo su Meteo Web.

Massimo Boldi sulla fidanzata Irene : “Ecco cosa ha fatto per me” : Massimo Boldi e l’amore con la fidanzata Irene: l’attore si racconta a Mattino 5, arriva anche la chiamata di lei Oggi a Mattino 5, Massimo Boldi parla della sua storia d’amore con Irene, di 34 anni più giovane di lui. Dopo la morte della moglie Marisa, il noto attore italiano ha avuto una lunga relazione […] L'articolo Massimo Boldi sulla fidanzata Irene: “Ecco cosa ha fatto per me” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News - Claudia in confidenza sulla rottura tra Luigi e Irene : Uomini e Donne News, Claudia Dionigi in confidenza: le parole sulla rottura tra Luigi e Irene e la stoccata sui Troni di quest’anno (“Allibita”) Claudia Dionigi può considerarsi una ‘sopravvissuta’ assieme a Lorenzo Riccardi, vista la moria di coppie sbocciate e poi scoppiate negli ultimi Troni di Uomini e Donne. Lei e il Cobra continuano […] L'articolo Uomini e Donne News, Claudia in confidenza sulla rottura ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (9 Novembre). Bogdanovic batte Milwaukee sulla sIrena. Settima vittoria di fila per i Lakers - cade ancora Philadelphia. Melli ko con Toronto : Sono undici le partite di una notte NBA in cui è successo di tutto. Si comincia da Salt Lake City dove una pazzesca tripla allo scadere di Bojan Bogdanovic regala una rocambolesca vittoria a Utah su Milwaukee. I Jazz vincono 103-100 con il canestro del croato che cancella una clamorosa rimonta dei Bucks, che si sono trovati sotto di venti punti all’intervallo (55-35). Ci ha pensato alla fine Bogdanovic a regalare la vittoria a Utah ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (8 Novembre). Vince il Barcellona - il CSKA sconfitto in Francia a fil di sIrena : Dopo i cinque match giocati nella giornata di ieri, tra i quali la vittoria dell’Olimpia Milano contro il Baskonia, in data odierna si sono disputate le altre quattro partite valide per la settima giornata di Eurolega 2019-2020. Torna alla vittoria il Barcellona, mentre il CSKA Mosca viene sconfitto a Villeurbanne a fil di sirena; successi interni per Fenerbahce e Panathinaikos.Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in ...

Guasto sulla linea Bologna-FIrenze - traffico ferroviario in tilt : ritardi fino a 140 minuti : I vigili del fuoco sono intervenuti sulla linea dell'Alta Velcoità Bologna-Firenze per un Guasto che ha mandato in tilt il traffico ferroviario. Secondo l'ultimo aggiornamento diramato da Trenitalia, sono 140 i minuti di ritardo accumulati dai treni in viaggio e altri 40 quelli dei treni istradati su percorso alternativo.Continua a leggere

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : miracolo di Teodosic sulla sIrena - la Virtus Bologna batte un ottimo Monaco : Vittoria proprio sul filo di lana per la Virtus Bologna nella quinta giornata di EuroCup 2019-2020. La formazione di Sasha Djordjevic, grazie a una magia di Milos Teodosic all’ultimo secondo, batte il Monaco per 77-75 e si mantiene al primo posto del girone A. Per la superstar delle V nere ci sono 24 punti, così come Frank Gaines ne mette a segno 12 e Julian Gamble 11. Successo, questo, ancor più significativo perché ottenuto senza ...