Intervista Doppia a Pamela Barretta ed Enzo Capo! Ecco le Dichiarazioni!

Fonte : uominiedonnenews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Come sta procedendo la storia d’amore traedCapo dopo essere usciti da Uomini e Donne Over? Un’chiarisce ogni sorta di dubbio! Uomini e Donne Over:edCapo rivelano le parole che si sono detti quando sono usciti dal programma! Svelati i loro progetti di coppia!edCapo sono stati protagonisti di Uomini e Donne Trono Over. Il cavaliere ha mostrato interesse nei confronti della dama brindisina, ma al momento di lasciare con lei la trasmissione, ha mostrato un attimo di titubanza. Il partenopeo ha iniziato a mostrare anche in studio una gelosia particolare, ma quando la padrona di casa, Maria De Filippi gli ha chiesto se loro due stessero insieme, lui ha risposto di si.però in quello stesso frangente ha riferito di non comprendere la posizione dell’uomo in quanto fino a poco tempo ...

BallNcaa : Il loro percorso verso l'Nba passa per @VLPesaro Pesaro e la Serie A italiana. La nostra intervista doppia a Paul E… - VicolodelleNews : Intervista doppia ad #AndreaZelletta e #NataliaParagoni: il loro momento più bello finora? Il più bello vissuto a… - Bettina_80 : RT @FrasiMaxPezzali: Intervista doppia di Ringo: Max Pezzali & GionnyScandal. #MaxPezzali #JonnyScandal #Ringo #Pavesi -