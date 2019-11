Innovazione | un polo hi-tech da 6 milioni euro nel centro ENEA del Brasimone

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Undi eccellenza per salute e ambiente, specializzato nello sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della medicina nucleare e delle radiazioni ionizzanti per diagnosi e terapie oncologiche, ma anche di droni hi-per il monitoraggio della sicurezza di infrastrutture strategiche come ponti e viadotti. È l’obiettivo dei tre progetti per complessivi 6diche verranno realizzati nelRicerchedel, a 60 chilometri da Bologna, con ricadute economiche e occupazionali per i comuni dell’area e a livello nazionale nel campo dei radionuclidi. I progetti sono stati presentati oggi presso il CRdal PresidenteFederico Testa, da Massimo Gnudi per la Città Metropolitana di Bologna, Silvano Bertini per l’Assessorato alle Attività produttive della Regione Emilia-Romagna insieme a Paolo Tassin e Maurizio Martellini, rappresentanti delle aziende ...

ENEAOfficial : Presentati 3 progetti per creare polo eccellenza nel centro ENEA Brasimone x salute ambiente medicina nucleare radi… - alessior72 : RT @Industriofund: #IndustrioVentures ???? è l'acceleratore & investitore boutique in ambito #hardware. Sede presso il Polo Meccatronica di #… - Industriofund : #IndustrioVentures ???? è l'acceleratore & investitore boutique in ambito #hardware. Sede presso il Polo Meccatronica… -