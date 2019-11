Indagati 5 medici per la chiusura del pronto soccorso di Noto

Aifa - dirigenti Indagati : favorivano il medicinale più costoso : Secondo la Corte dei Conti alcuni membri dell’Agenzia del farmaco avrebbero limitato la prescrivibilità di farmaci più economici per le malattie oculari. Nel mirino i rapporti tra Novartis e Roche

Erika muore dopo il parto in un ospedale di Roma : 9 medici Indagati : Erika De Leo, una giovane mamma Romana di 31 anni, è morta dopo aver dato alla luce la sua secondogenita, nata prematura. La tragedia si è consumata in un ospedale Romano, il Sant’Eugenio, dal quale ora la famiglia si aspetta chiarezza.A poche ore dal parto, avvenuto il 5 novembre, Erika è deceduta. Era alla ventinovesima settimana di gravidanza quando ha iniziato ad accusare dolori e perdite di sangue. Subito soccorsa ...

Muore pochi giorni dopo un'operazione al femore : 23 Indagati tra medici e infermieri : Un 71enne operato pochi giorni prima al femore Muore improvvisamente. La procura di Pisa indaga 23 persone, tra medici e infermieri, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo operazione chirurgica femore paziente medici ospedale Raffaello Binelli ?Url ...

Verona - soffre di mal di schiena - operato per un’ernia resta paralizzato. Indagati 5 medici : Doveva essere un intervento di routine per un’ernia all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), ma invece dalla sala operatoria il paziente è uscito dopo ore in sedia a rotelle. Ora saranno le perizie e l’eventuale processo a stabilire se si è trattato di una tragica fatalità o se ci sono responsabilità del personale medico.Continua a leggere

Bari : botte - docce fredde e medicinali scaduti in una comunità per minori. Indagati per maltrattamento la direttrice e un educatore : docce fredde, botte, alimenti e medicinali scaduti, sedativi: vittime alcuni minori, provenienti da contesti difficili. Secondo le ricostruzioni della Guardia di Finanza, questo è quello che accadeva in una comunità educativa nella provincia di Bari, fra il 2016 e il 2019. Le forze dell’ordine hanno raccolto anche le testimonianze di quattro ragazzi (minorenni) individuati come parte offesa. Lo riporta il quotidiano Repubblica. Due gli ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Milano - morta dissanguata : 3 medici Indagati : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Tre medici sono finiti sul registro degli indagati dopo che una donna è morta dissanguata all'Humatinas, 1 ottobre 2019,

Muore dissanguata per il raschiamento dopo l'aborto : 3 medici dell’Humanitas di Milano Indagati : Prima il dispiacere per l’aborto spontaneo del bimbo che portava in grembo, poi la tragedia. Una donna di 40 anni è morta dissanguata poiché, per l’accusa, i medici non le hanno subito asportato l’utero che le avevano per errore perforato durante il raschiamento di routine. Le hanno fatto trasfusioni di sangue ma non l’immediata isterectomia, come previsto in tali casi e e che le avrebbe salvato la vita. Per ...