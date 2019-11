Inadempimento contrattuale | che cos’è e come può difendersi il creditore?

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 22 novembre 2019): chepuòil? Il contratto è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 1321 del Codice Civile, mirato a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, stabilito con accordo delle parti del contratto, ovvero i cosiddetti “contraenti”. Però non sempre le cose vannopattuito nel testo del contratto e può ben verificarsi che la prestazione oggetto del contratto (ad esempio pagare la quota del canone di affitto) non sia eseguita secondo le modalità concordate. Scatta allora, per il, la possibilità di effettuare la citazione in giudizio per. Vediamo di seguito quali sono i tratti essenziali dell’argomento e perché è utile essere informati sul punto. Se ti interessa saperne di più sulla svolta della Cassazione circa il tema della ...

SimoneDC75 : @Massimo13061964 @AnnaPinaju @agorarai @BentivogliMarco Non è clausola rescissoria ma inadempimento contrattuale gr… - Massimo13061964 : @SimoneDC75 @AnnaPinaju @agorarai @BentivogliMarco Appunto rilegga le carte allora, e ci dica dove legge che lo scu… - SimoneDC75 : @Massimo13061964 @AnnaPinaju @agorarai @BentivogliMarco No, serve a concedere tempo ai nuovi proprietari per ridurr… -