In Italia aumenta la domanda di investimenti “sostenibili”

Renzi : "Italia Viva non vuole aumentare le tasse - Italia bloccata dalla burocrazia" (VIDEO) : Matteo Renzi, fondatore del nuovo partito Italia Viva, è stato ospite stamane di Uno Mattina, trasmissione in onda su Rai 1. L’ex premier ha sostanzialmente ribadito la sua contrarietà a quota 100 e al reddito di cittadinanza. “Non indebolisco il governo - ha sottolineato l’ex rottamatore fiorentino - ma Italia Viva chiede di non aumentare le tasse”. Nel mirino di Renzi ci sono soprattutto le lungaggini burocratiche, che a suo dire starebbero ...

Eures : aumentano i femminicidi in Italia : 142 donne vittime di omicidio in Italia nel 2018, una in più dell'anno precedente. E’ il dato più significativo che emerge dal rapporto Eures su 'femminicidio e violenza di genere in Italia': in percentuale, il numero delle vittime femminili raggiunge il valore più alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% del 2017. Sono invece 94 i femminicidi censiti in Italia dall'Eures nei primi 10 mesi del 2019. La maggior ...

Aumentano gli episodi di antisemitismo : in Italia 190 negli ultimi nove mesi : "negli ultimi nove mesi abbiamo avuto segnalazioni di 190 distinti episodi di antisemitismo in Italia, un numero più elevato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi 190 episodi il 70% circa viaggia on line": a comunicarlo è l'Osservatorio antisemitismo, proprio nel giorno della decisione da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza di Milano di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre.Continua a leggere

Ocse : in Italia troppi antibiotici - così aumenta la resistenza dei batteri : Secondo il rapporto 'Health at a Glance 2019' nel nostro Paese la prescrizione di antibiotici è superiore di oltre il 50%...

Aumenta l’antisemitismo in Italia : 190 casi negli ultimi nove mesi : l’antisemitismo in Italia è in aumento: negli ultimi nove mesi ci sono state 190 segnalazioni distinte. Lo rilevano i dati dell’Osservatorio antisemitismo, un settore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. "negli ultimi nove mesi - spiega Stefano Gatti, ricercatore dell'Osservatorio - abbiamo avuto segnalazioni di 190 distinti episodi di antisemitismo in Italia, un numero più elevato rispetto allo stesso periodo ...

Aumenta il debito pubblico e crescita nulla (0 - 1%) - Italia “maglia nera” d’Europa : Italia 'maglia nera' d'Europa per crescita nel 2020 e nel 2021, nessun segnale "significativo" di ripresa dell'economia, peggioramento della dinamica del debito anche a causa delle due misure bandiera del governo giallo-verde, reddito di cittadinanza e Quota 100', confermate dall'attuale esecutivo. Il quadro sull'Italia che emerge dalle previsioni di autunno delle Commissione europea e' fosco. Tuttavia, "il clima e' cambiato", dice Pierre ...

Oltre dieci milioni di Italiani a cui nessuno parla più - ma che aumentano : Tre giorni fa è uscita notizia (a metà tra provocazione e realtà) per cui durante il monologo di Seth Meyers, un comico, Netflix avrebbe inserito l’opzione di skippare le battute politiche su Donald Trump. Inaspettatamente, l’idea è piaciuta molto e ne è nato un dibattito Oltreoceano che da noi è arrivato appena, ma che mi ha fatto pensare a una fetta di popolazione di cui nessuno parla mai: gli astenuti. Sempre a proposito di verità relative e ...

L'Ue avvisa l'Italia : “Deficit e debito aumentano. Forte l'impatto di Reddito e Quota 100 sulla spesa” : Bruxelles taglia le stime di crescita: «Non ci sono segnali di una ripresa significativa. Lo sforamento nel 2020 è di 16 miliardi. "Incertezza" sulle entrate dalla lotta all'evasione fiscale

Maltempo - l’esperto : “Italia sempre più a rischio frane. In 18 anni le vittime sono nettamente aumentate” : “Con l’aumento dell’intensita’ delle piogge il nostro paese e’ ancora piu’ a rischio idrogeologico”. E’ quanto riferito all’AGI da Fausto Guzzetti, direttore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr (Cnr-Irpi). Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. “Gli eventi a maggior ...

Alluvioni - in Italia il rischio è aumentato o diminuito rispetto al secolo scorso? La parola a voi : L’Unità d’Italia, che si realizzò compiutamente con la breccia di Porta Pia del 1870, venne battezzata da una catastrofe emblematica: l’alluvione romana di fine dicembre dello stesso anno, la peggiore del secondo millennio. Fu il castigo di Dio, con cui Nostro Signore reagiva all’affronto del Re sabaudo che aveva rovesciato il soglio papale. Se questa non era una spiegazione scientifica condivisibile dai liberali più colti, era comunque ...

Migrantes - nel 2018 oltre 128mila Italiani emigrati all’estero : in 13 anni aumentati del 70% : Decine di migliaia di italiani che continuano a emigrare all’estero, segnando un netto impoverimento delle regioni del Sud, sempre più spopolate. Il Rapporto annuale sugli italiani all’estero della Fondazione Migrantes, che rielabora i dati di Aire e Istat, rileva che nel 2018 sono stati oltre 128mila gli expat, con una differenza rispetto all’anno precedente di 400 unità e oltre 5,2 milioni di connazionali sono iscritti all’anagrafe ...

Aumentano i casi di balbuzie in Italia : +8% in 10 anni : Aumentano i casi di balbuzie: negli ultimi 10 anni sono cresciuti dell’8% in seguito ad un’attenzione maggiore verso il disturbo. Recuperare la fluidità di linguaggio è possibile nel 75% dei casi, quando la balbuzie è approcciata e trattata al primo insorgere, in età pediatrica, prima dei 7 anni Possibile il miglioramento della parlata ma con esiti meno evidenti negli adolescenti, più raro e difficile nell’adulto in funzione ...

La cassa integrazione aumenta - l'export cala : l'Italia è in panne : Milano. Piazza Affari si mostra fiacca (+0,2 per cento a metà mattina) in una giornata densa di dati macroeconomici importanti per l'Italia. Il più atteso è stato diffuso dall'Inps ed è allarmante: le ore di cassa integrazione sono aumentate a settembre del 52 per cento rispetto allo scorso anno e d

Migranti - Frontex : in Italia aumentati gli sbarchi del 16% a settembre : Frontex, l’agenzia di guardia costiera e di frontiera dell’Ue ha diffuso i dati sugli arrivi di Migranti irregolari in Europa degli ultimi mesi. In Italia è stato registrato un aumento del 16% degli sbarchi, ma negli ultimi nove mesi gli arrivi si sono invece dimezzati. Anche in Europa gli arrivi irregolari di settembre hanno mostrato un aumento: sono arrivate 17.200 persone, +14% rispetto al mese precedente.Continua a leggere