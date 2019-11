Ilva | vertice Conte-Mittal | confronto teso sul futuro dell’acciaieria di Taranto

Ilva - vertice da 3 ore tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Prosegue da circa tre ore il vertice tra governo e ArcelorMittal. Al tavolo, da un lato sono seduti il premier Giuseppe Conte, il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il ministro per lo...

Ilva - oggi il vertice Conte-Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila esuberi». Giuseppe...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal : sul tavolo esuberi e scudo penale : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo Arcelor Mittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Segnali di fiducia alla vigilia del vertice sull'Ilva - ma carte coperte sugli esuberi : Qualcosa è cambiato nell’atteggiamento di Lakshmi e Aditya Mittal. E qualcosa è cambiato anche nelle parole di Giuseppe Conte, deciso sì a difendere l’ex Ilva dallo smantellamento ma pronto anche a fornire rassicurazioni sulla base minima della trattativa, quel ripristino dello scudo penale che da falso problema si è fatto tentativo di bloccare la fuga dei franco-indiani da Taranto. ”È un ...

Ilva - le proposte sul tavolo del vertice Conte-Mittal : un pezzo del rione Tamburi “spostato” - l’altoforno 1 riconvertito e meno inquinante : Immunità penale e garanzie sull’altoforno 2 da una parte, nuovi alloggi per il quartiere Tamburi e l’altoforno 1 riconvertito con l’uso del preridotto dall’altra. Se tra il premier Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal sarà dialogo, si baserà su questi quattro punti. Alla vigilia del nuovo incontro tra il presidente del Consiglio e i proprietari di ArcelorMittal per sbrogliare la matassa dell’Ilva si iniziano a scoprire ...

Ex Ilva - domani vertice governo-ArcelorMittal/ Esuberi e scudo penale i punti chiave : Ex Ilva, domani vertice governo-ArcelorMittal: i punti chiave sono gli Esuberi e lo scudo penale, ma l'esecutivo è moderatamente ottimista

**Ex Ilva : in Cdm non ci sarà scudo - governo aspetta esito vertice Mittal** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarà lo scudo penale nel Cdm di giovedì, il Consiglio dei ministri fissato appena 24 ore prima del nuovo faccia a faccia tra il governo e i Mittal dopo la decisione del colosso franco-indiano di mollare l’ex Ilva. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, spiegano fonti di governo, prima di togliere ...

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Ilva - verso il vertice Conte-Mittal : Attesa per le mosse del governo martedì al secondo incontro con Mittal. Da Conte la proposta di uno scudo «soft» e di misure per fronteggiare la crisi del settore se la multinazionale rispetterà i patti. Intanto l’amministrazione straordinaria ricorre al Tribunale di Milano contro il recesso. E se in fabbrica si lavora, l’indotto è in stato agitazione

Ex Ilva - Conte : «Con Mittal aperti a trattativa - inaccettabili 5mila esuberi»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...