Ilva | Conte | Il governo si impegna a garantire il massimo livello di

Vertice Ilva - Conte : ‘Mittal è disponibile a una interlocuzione. Rinvio processo se assicura produzione. Obiettivo nuovo piano industriale’ : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”, c’è stata “una grande apertura” ma sarà una “negoziazione faticosa, lunga, complicata”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. Il primo Obiettivo del governo è stato raggiunto: l’azienda è tornata a trattare. Ma un accordo ancora è ...

