Ilva | Conte a Mittal | «Nuovo piano industriale con il risanamento ambientale Pronti al

Ex Ilva - Conte : «I Mittal disponibili - valutiamo intervento pubblico» : Dopo oltre 4 ore è finito il confronto a Palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio e i vertici di ArcelorMittal

Ilva - vertice Conte-Mittal : confronto teso sul futuro dell’acciaieria di Taranto. Presenti i ministri Gualtieri e Patuanelli : Da una parte il premier Giuseppe Conte, affiancato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Dall’altra i proprietari del colosso siderurgico Arcelor Mittal, Lakshimi Mittal e il figlio Aditya. Nella sede del governo è presente anche Lucia Morselli, ad di AncelorMittal Italia. Un confronto teso, una trattativa cominciata intorno alle 19.45 e dura da ore, con al centro il futuro ...

Ilva - vertice da 3 ore tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Prosegue da circa tre ore il vertice tra governo e ArcelorMittal. Al tavolo, da un lato sono seduti il premier Giuseppe Conte, il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il ministro per lo...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Ilva - oggi il vertice Conte-Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila esuberi». Giuseppe...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal : sul tavolo esuberi e scudo penale : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo Arcelor Mittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Giuseppe Conte - dopo Ilva guerra anche ad Alitalia. Mossa kamikaze : il governo cade sui Benetton? : Il premier Conte è ai ferri corti con lo stato maggiore di Atlantia, la holding dei Benetton che gestisce le Autostrade. Giovedì 21 novembre, scrive Il Tempo, il vertice tra il governo e l'azienda non è stato positivo. Da una parte l'esecutivo, furioso per l'abbandono della trattativa per salvare

Ilva - oggi il vertice Conte-Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila...

Ilva - Conte oggi incontra i Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila...

Ex Ilva - Conte : non è ancora chiaro che farà Arcelor Mittal : Conte:"Quello che fara' ArcelorMittal non e' ancora chiaro. Ben venga l'incontro domani, ma anticipo che potrebbe non essere risolutivo.

Ex Ilva - il piano Conte prevede scudo - Cig e spa pubbliche. Il nodo esuberi : Per alcune controllate ipotesi di ingresso nel capitale e progetti sul territorio. Profumo: Cdp non può intervenire, statuto chiaro

Ilva - le proposte sul tavolo del vertice Conte-Mittal : un pezzo del rione Tamburi “spostato” - l’altoforno 1 riconvertito e meno inquinante : Immunità penale e garanzie sull’altoforno 2 da una parte, nuovi alloggi per il quartiere Tamburi e l’altoforno 1 riconvertito con l’uso del preridotto dall’altra. Se tra il premier Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal sarà dialogo, si baserà su questi quattro punti. Alla vigilia del nuovo incontro tra il presidente del Consiglio e i proprietari di ArcelorMittal per sbrogliare la matassa dell’Ilva si iniziano a scoprire ...