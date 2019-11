Il tribunale del ministri ha archiviato l’indagine su Matteo Salvini per abuso d’ufficio

Matteo Salvini - archiviata l’indagine per il caso della Alan Kurdi dal tribunale dei ministri : Il Tribunale dei ministri, accogliendo la richiesta della Procura di Roma, ha archiviato l’indagine che vedeva indagato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Alan Kurdi della ong Sea Eye del 3 aprile 2019. archiviata anche la posizione del prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. La nave della Ong tedesca soccorse al largo della Libia 64 migranti ...

De Laurentiis porta i giocatori del Napoli in tribunale per danno d’immagine : causa da 8 milioni : Come scritto ieri, Aurelio De Laurentiis non molla la presa. L’ammutinamento dei calciatori la sera di Napoli-Salisburgo, non è un atto che può essere dimenticato. È un atto di cui vanno individuati i responsabili e ciascun attore deve poi pagarne le conseguenze. Questo è il pensiero del numero uno del club azzurro. Non soltanto le lettere che aprono il procedimento disciplinare – la richiesta è di multe fino al 50% dello stipendio ...

Cesare Vincenti morto suicida - l'ex capo del Gip del tribunale di Palermo si è lanciato dal balcone di casa : l'ex capo dell'ufficio del Gip di Palermo Cesare Vincenti si è suicidato lanciandosi dal balcone della sua abitazione, nella zona residenziale di via Sciuti. Vincenti e il figlio...

ArcelorMittal accoglie invito del tribunale - sospeso lo spegnimento degli impianti : ArcelorMittal accoglie l'invito del Tribunale di Milano e sospende, per il momento, le procedure di spegnimento degli impianti di Taranto in attesa della prima udienza sul ricorso d'urgenza presentato dai commissari dell'ex Ilva, fissata per il 27 novembre. L'annuncio è arrivato mentre era da poco iniziato al Quirinale l'incontro tra il presidente Mattarella e i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. A seguito della richiesta dei Commissari ...

Cucchi - il gesto del carabiniere in tribunale di fronte a Ilaria : vale quasi più di una condanna : Si chiama habeas corpus ed è uno dei principi che distingue un Paese civile da una dittatura, un cittadino da uno schiavo. Se siamo sotto la custodia dello Stato, i suoi rappresentanti rispondono della nostra incolumità e non può esserci fatto nulla che non sia stabilito dalla legge. Nel caso di Ste

Un tribunale francese ha scarcerato l’attivista Vincenzo Vecchi - condannato in Italia per gli scontri del 2001 al G8 di Genova : La Corte d’appello di Rennes, in Francia, ha ordinato la scarcerazione di Vincenzo Vecchi, che era stato arrestato lo scorso agosto a Saint Gravé dans le Morbhian, in Bretagna, su due mandati d’arresto europei. Vecchi, che è milanese e ha

Un tribunale di Boston ha stabilito che i controlli ingiustificati fatti sui computer e sugli smartphone delle persone che entrano negli Stati Uniti violano la Costituzione : Un tribunale federale di Boston ha stabilito che i controlli ingiustificati fatti sui computer e sugli smartphone delle persone che entrano nel territorio degli Stati Uniti violano la Costituzione del paese, in particolare il quarto emendamento, quello che difende le

Ilva - ora è ufficiale : ArcelorMittal deposita in tribunale il recesso del contratto - addio Italia : Ora è ufficiale, ArcelorMittal ha depositato l'atto di recesso dal contratto di affitto. Con il ricorso, notificato una settimana fa agli ex commissari Ilva, la società, tramite i suoi avvocati, chiede "in via principale, di accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di

Ex Ilva tra l’attesa del tribunale di Milano e la trattativa di Conte. Gli scenari per la gestione della fabbrica e quelli per i lavoratori : Secondo il premier Giuseppe Conte, una battaglia legale sul caso ex Ilva vedrebbe tutte le parti perdenti e, allo stesso tempo, “sarebbe la causa del secolo: non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” ha detto. Ma allo stesso tempo ha promesso che, nel caso in cui ArcelorMittal decida di andarsene, “ci sarà una battaglia legale sanguinosissima, saremo durissimi”. Vero è, inoltre, che la multinazionale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 novembre : caso Ilva - procedura d’urgenza perché il tribunale risponda in 10 giorni : Il caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso […] di ...

Siglato il protocollo di intesa per inserire gli infermieri nell’albo dei CTU e periti del tribunale di Trani : È stato Siglato giovedì scorso il protocollo di intesa tra Tribunale di Trani, Ordine degli Avvocati, Ordine delle Professioni infermieristiche

Giustizia : potenziato organico tribunale Termini Imerese - l’impegno del governo Conte (2) : (Adnkronos) – “Il tribunale – sottolinea la senatrice pentastellata Campagna – viene investito da una domanda di Giustizia che proviene da un territorio di 62 comuni per circa 400mila persone. Il trasferimento della competenza territoriale di molte sezioni distaccate a questo tribunale ha comportato un rallentamento ed intasamento dei procedimenti civili e penali pendenti, divenuti numerosi rispetto alla propria ...