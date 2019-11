Il tribunale dei ministri archivia l' indagine su Salvini per il caso della nave Alan Kurdi

Matteo Salvini - archiviata l’indagine per il caso della Alan Kurdi dal tribunale dei ministri : Il Tribunale dei ministri, accogliendo la richiesta della Procura di Roma, ha archiviato l’indagine che vedeva indagato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Alan Kurdi della ong Sea Eye del 3 aprile 2019. archiviata anche la posizione del prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. La nave della Ong tedesca soccorse al largo della Libia 64 migranti ...

Siglato il protocollo di intesa per inserire gli infermieri nell’albo dei CTU e periti del tribunale di Trani : È stato Siglato giovedì scorso il protocollo di intesa tra Tribunale di Trani, Ordine degli Avvocati, Ordine delle Professioni infermieristiche

Un tribunale australiano ha stabilito che una legge che tassava i lavoratori stranieri è illegale nei confronti dei cittadini di otto paesi : Un tribunale australiano ha stabilito che una legge australiana che tassava i lavoratori stranieri è illegale nei confronti dei cittadini di otto paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Finlandia, Cile, Giappone, Norvegia e Turchia. La cosiddetta “backpacker tax”, “la tassa

Parlateci di quello che dicono (veramente) i dati del tribunale dei minori su Bibbiano : Mercoledì l’edizione bolognese di Repubblica ha riportato i risultati di un’indagine interna realizzata dal tribunale dei minori di Bologna dopo lo scandalo di Bibbiano, volta a verificare la regolarità dei provvedimenti adottati dai giudici sulle richieste di affido per minori della Val d’Enza nei

Aeroporti - il tribunale : “Sicurezza dei voli a rischio con scioperi di chi fa manutenzione ai radar - da ora decida il Garante” : I passeggeri non lo sapevano, ma negli Aeroporti italiani, in alcune occasioni, i voli sono arrivati e partiti senza personale presente in loco addetto alla manutenzione dell’elettronica di terra, come i radar e gli strumenti in dotazione ai controllori di volo. Ora una sentenza del tribunale di Roma (Terza sezione lavoro) ha stabilito che “appare evidente che la suddetta attività di conduzione e manutenzione degli impianti di controllo ...

Per il tribunale dei minori di Bologna il “sistema Bibbiano” non esiste : Manifestazione di Casapound (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto) Su 100 fascicoli riguardanti richieste di affido per minori della Val d’Enza – territorio emiliano diventato noto per il cosiddetto caso Bibbiano – non è stata riscontrata nessuna anomalia: quei provvedimenti sono legittimi. Lo hanno detto mercoledì 9 ottobre i giudici del Tribunale dei minori di Bologna, che hanno passato al setaccio per tutta l’estate casi simili a quello che ...

Bibbiano - il tribunale dei Minori : “Nessuna anomalia in cento casi - il sistema è sano” : Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale dei Minori di Bologna, ha convocato una riunione per fare il punto della situazione sull'inchiesta “Angeli e Demoni”. E' emerso che tutti gli affidi sono stati regolari e che su 100 casi solo in 15 i giudici hanno accolto la richiesta di allontanamento dei Minori dalle famiglie. Sette i ricorsi presentati, tutti respinti dalla sezione Minori della Corte d’Appello.Continua a leggere

Il Volo - la lite per la gestione dei guadagni dei tre tenori finisce in tribunale : il manager a processo per “infedeltà patrimoniale” : La Procura di Bologna ha citato in giudizio il produttore musicale e manager de Il Volo Michele Torpedine per “infedeltà patrimoniale”, come riporta l’agenzia Ansa. La prima udienza è fissata il 22 gennaio. Dunque finisce a processo la disputa sulla gestione dei guadagni del trio dei tenori famosi in tutto il mondo. La vicenda nasce da una denuncia del 2015, presentata dagli avvocati Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli, difensori di Tony ...

Salvini - nuovo fascicolo al tribunale dei Ministri : "Deciderà entro 90 giorni" : "Sabato mi è arrivato l’ennesimo fascicolo del Tribunale dei Ministri" che "deciderà nei prossimi 90 giorni", quindi "a dicembre, mi fanno magari il regalo di Natale"; "se devo essere processato per reato di sequestro di persona perché ho bloccato per quattro giorni lo sbarco di cento immigrati da una nave in Sicilia". Ad annunciare questa nuova inchiesta a suo carico è stato lo stesso Matteo Salvini durante un comizio a Riccione.L'ex ...

