Il teaser trailer di Hunters | la serie tv con Al Pacino cacciatore di nazisti

Better Call Saul 5 e Miracle Workers 2 : teaser trailer e data di partenza (video) : Better Call Saul la quinta stagione il 23 e 24 febbraio su AMC (il 25 su Netflix?) Sedici mesi dopo sarà meglio chiamarlo forte Saul. AMC ha fissato per il 23 e 24 febbraio un ritorno evento con due serate per la quinta stagione di Better Call Saul a 16 mesi dalla quarta stagione, con la serie che sarà accoppiata con The Walking Dead. In Italia la serie è in esclusiva su Netflix, che tra l’altro ha anche rilasciato il film El Camino sequel ...

Westworld il misterioso teaser trailer della terza stagione introduce una nuova società : Westworld teaser trailer terza stagione introduce il mondo di Incite Il mistero la fa da padrone in Westworld, fin dalla prima stagione della serie HBO, in Italia su Sky Atlantic, creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Tra robot e umani, mondi creati e mondi reali la serie ha saputo nel tempo conquistare gli spettatori di tutto il mondo, sempre prendendosi il suo tempo, senza fretta. Così se la prima stagione è del 2016, la seconda è arrivata ad ...

Soul - ecco il teaser trailer del nuovo film Pixar : https://www.youtube.com/watch?v=4TojlZYqPUo È stato annunciato lo scorso giugno il prossimo progetto animato di casa Pixar intitolato Soul. Il nuovo film animato, diretto dal presidente di Pixar in persona Pete Docter (Up, Coco) su una sceneggiatura scritta , arriverà nelle sale nel 2020 con Mike Jones e Kemp Powers, vedrà come protagonista l’attore Jaime Foxx che presta la voce a Joe Gardner, un musicista che ha l’occasione di ...

«Stranger Things 4» : data di uscita - cast - teaser trailer e quello che già sappiamo : Netflix ha da poco rilasciato la terza stagione di Stranger Things, che ha registrato il record nella storia della piattaforma. In pochi giorni, infatti, sono stati più di 40 milioni di utenti a divorare le nuove puntate della serie dei fratelli Duffer. Col passare dei giorni, la cifra è di certo aumentata e anche per questo si è fatta più forte la voce dei fan, in pensiero riguardo a Stranger Things 4. Per molto tempo, ...

The New Pope il nuovo teaser trailer in vista del debutto a gennaio su Sky e HBO : The New Pope a gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv negli USA su HBO. Secondo teaser trailer Dopo un teaser trailer visionario e onirico, abbiamo nuove scene di The New Pope. La serie in 9 episodi interamente diretta da Paolo Sorrentino arriverà a gennaio su Sky Atlantic (azzardiamo un venerdì 3 o 10 gennaio) e in streaming su Now Tv. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta ...

The New Pope - su Sky a gennaio il secondo capitolo della serie di Paolo Sorrentino. Il nuovo teaser trailer (video) : Dopo l'anteprima di due episodi (non i primi due) alla Mostra del Cinema, arriverà il prossimo gennaio su Sky Atlantic The New Pope, atteso nuovo capitolo della saga papale di Paolo Sorrentino.Prodotto da Sky, HBO e Canal+ la serie introdurrà un "nuovo" Papa dopo il finale della prima stagione che ha visto il Papa giovane, interpretato da Jude Law, svenire a Venezia durante un discorso. Il papato non può restare però vagante e ricalcando quanto ...

The Witcher in un nuovo teaser trailer che ci mostra la serie TV Netflix : Le acque sono rimaste abbastanza calme fino al ComiCon di San Diego, infatti come tutti ci saremmo potuti aspettare in occasione della celebre fiera mondiale sono stati fatti ulteriori annunci sull'attesissima serie Netflix dedicata a The Witcher.A mandare in visibilio i fan è stato un nuovo trailer, in particolare si tratta di un nuovo teaser trailer che ci mostra qualcosa di completamente inedito. Fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere ...

Un teaser trailer di Fortnite svela l'identità del nuovo autista del bus : Come molti di voi sapranno Fortnite è tornato e un recente un trailer ci ha mostrato molte delle novità di Chapter 2 Season 1. Fino a poco tempo fa il gioco era completamente inattivo, in seguito al buco nero che aveva risucchiato la mappa del battle royale e proprio da questo buco nero è emerso qualcosa di interessante...l'autista del bus della battaglia del capitolo 2!Ebbene sì, ora abbiamo scoperto l'identità dell'autista del nuovo bus. A ben ...

Iron Danger : l'ispirato RPG tattico che unisce J.R.R. Tolkien e lo steampunk si mostra in un nuovo teaser trailer : Il publisher Daedalic Entertainment ha annunciato oggi di aver collaborato con lo sviluppatore indipendente Action Squad Studios per lanciare Iron Danger, un nuovo RPG tattico in arrivo all'inizio del 2020 per PC Windows, Mac e Linux. Iron Danger ha già ricevuto riconoscimenti per le sue meccaniche e l'atmosfera uniche.Iron Danger è ambientato in un mondo a metà tra magia e "macchinari" e si pone a metà strada tra l'epica fantasia di J.R.R. di ...

GTFO si presenta con un nuovo interessante cinematic teaser trailer : GTFO è un gioco cooperativo hardcore per 4 giocatori, incentrato sull'atmosfera e il gioco di squadra. Il titolo offre scenari di gioco procedurale coordinati dal Direttore della Spedizione, il tutto condito con suspense mozzafiato, rompicapo da risolvere in squadra e intensi combattimenti.GTFO, sviluppato e pubblicato da 10 Chambers Collective, sarà disponibile su Steam a partire dal 14 ottobre. Possiamo farci un'idea dell'opera con un ...

L’immortale - il teaser trailer del film tratto da Gomorra : https://www.youtube.com/watch?v=DCbhluXd4ns È finalmente disponibile il primo teaser trailer relativo a L’immortale, il film che farà da spin-off alla serie tv prodotta da Sky Gomorra, tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano. Come annunciato nei mesi scorsi, la pellicola si concentrerà su Ciro Di Marzio, il personaggio che è stato fra i protagonisti delle prime tre stagioni prima di una tragica fine. A interpretarlo ancora una volta ...

