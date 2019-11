Il Segreto | trame all' 8 dicembre | l' Ulloa e Irene sospettano del Mesia | Antolina fugge

Il Segreto - trame spagnole : l'Ulloa ed Eulalia Castro ancora alla ricerca di Francisca : Le avventure dello sceneggiato Il Segreto continuano ad essere ricche di intrighi. Negli episodi spagnoli in programmazione sull’emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana, Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra) ed Eulalia Castro (Charo Zapardiel) continueranno ad avere lo stesso obiettivo. L’ex locandiere e la zia del defunto Salvador, saranno ancora alla disperata ricerca di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Quest’ultima sembrerà essere ...

Il Segreto - trame spagnole : Raimundo felice della riappacificazione tra Matias e Marcela : Le trame spagnole de Il Segreto in onda dal 25 al 29 novembre su Antena 3, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Raimundo Ulloa apparirà contento del ritorno di fiamma tra Matias Castaneda e Marcela Del Molino dopo essere tornato a Puente Viejo. Carolina, invece, si prenderà cura di Pablo, un disertore rimasto gravemente ferito durante uno scontro. Il Segreto: Marcela concede a Matias una seconda chance Sorprendenti sviluppi accadranno ...

Il Segreto - trame Spagna : Isabel impedisce a Francisca di incontrare Raimundo : Le trame de Il Segreto in onda dal 25 al 29 novembre in Spagna, rivelano che Raimundo UIloa tornerà a Puente Viejo in cerca di notizia della moglie. Il vecchio locandiere, infatti, si recherà dalla marchesa Isabel, la quale impedirà a Francisca Montenegro di incontrarlo. Marta, invece, annuncerà che a breve sposerà Adolfo De Los Vivos. Il Segreto, puntate spagnole: Campuzano cerca Francisca Nuovi colpi di scena caratterizzeranno gli appuntamenti ...

Il Segreto trame al 29 novembre : l'Arellano perde la vita : Le anticipazioni della prossima settimana della soap opera Il Segreto rivelano che Donna Francisca metterà in atto il suo diabolico piano di vendicarsi di Severo. La donna infatti, chiederà a Mauricio di manomettere l'auto su cui sono a bordo Adela e Irene. La prima purtroppo perderà la vita a seguito dell'impatto. La situazione però sarà più controversa di così. Mauricio infatti, all'ultimo momento, si era rifiutato di assecondare i piani della ...

Il Segreto - trame dal 2 all'8 dicembre : Raimundo pensa che la diagnosi di Maria sia falsa : Le prossime puntate de Il Segreto, in particolare quelle in onda in Italia nella prima settimana di dicembre (da lunedì 2 a domenica 8), riserveranno al pubblico diversi momenti drammatici e colpi di scena. Stando alle anticipazione sulle trame, i primi saranno incentrati su Elsa, che dopo l'operazione dovrà stare a casa per riprendersi anche grazie all'uso dei farmaci, ma presto inizierà nuovamente a stare male. I secondi riguarderanno un altro ...

Il Segreto - trame al 29 novembre : Adela muore in un incidente stradale : Il popolo di Puente Viejo, nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 24 al 29 novembre, indosserà nuovamente il lutto al braccio a causa di una perdita che sconvolgerà gli abitanti del paese. Stiamo parlando di Adela Arellano, moglie del sindaco Carmelo Leal, che perderà la vita in un incidente d'auto. Di seguito i dettagli delle anticipazioni. Il Segreto, anticipazioni: la morte di Adela Arellano Nelle attuali puntate de Il Segreto, ...

Il Segreto - trame al 29 novembre : Carmelo rimane vedovo - Godoy si ribella a Francisca : Le trame de Il Segreto annunciano clamorosi colpi di scena che terranno col fiato sospeso i fans italiani. Nelle puntate trasmesse dal 24 al 29 novembre su Canale 5, Carmelo Leal rimarrà per la seconda volta vedovo. Il sindaco di Puente Viejo, infatti, perderà Adela Arellano in un grave incidente stradale. Mauricio Godoy, invece, dimostrerà di avere una coscienza, tanto da disubbidire alle direttive di Francisca Montenegro. Il Segreto: Raimundo ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 novembre 2019 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 24 a venerdì 29 novembre 2019: Lola inizia a capire di essere innamorata di Prudencio, ma il patto stretto con Francisca Montenegro le impedisce di avvicinarsi troppo al ragazzo; teme infatti di incorrere in spiacevoli errori in grado di far saltare la sua copertura. L’Ortega intanto presta ad Isaac i soldi necessari ad Elsa per farsi operare. Raimundo mette in ...

Il Segreto - trame all'1 dicembre : Elsa si sente male a causa di Antolina - Maria ingannata : Non mancheranno di certo tensioni e intrighi nei nuovi appuntamenti italiani con la soap opera Il Segreto. Nelle puntate che i telespettatori potranno vedere la settimana prossima Elsa Laguna, dopo essersi sottoposta ad una delicata operazione al cuore, rimarrà profondamente amareggiata a causa di Antolina Ramos. Quest’ultima causerà un forte shock alla sua acerrima nemica dicendole, poco dopo essere stata dimessa dall'ospedale, che Adela ...

Il Segreto - trame spagnole : Antolina ruba un'arma da fuoco per vendicarsi di Isaac : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, già autrice di "Una Vita". Le trame spagnole in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Antolina Ramos apparirà sempre più fuori controllo dopo essere stata smascherata. La furba biondina, infatti, giurerà vendetta contro Isaac Guerrero ed Elsa Laguna, tanto da impossessarsi di un'arma da fuoco del municipio. Il Segreto: il piano di Isaac e Elsa La resa ...

Il Segreto trame dal 18 al 24 novembre : le impronte sull'esplosivo non sono di Severo : Bugie, inganni, piani pericolosi, aiuti inattesi, momenti di dolore e intrighi caratterizzeranno le puntate de Il segreto in onda da lunedì 18 a domenica 24 novembre alle 16:10 su Canale 5. Gli intrecci delle trame daranno vita a storyline ricche di colpi di scena. Francisca Montenegro penserà solo a vendicarsi di Severo in quanto lo ritiene responsabile dell'esplosione alla villa. Intanto Fernando supporterà Maria in ogni suo momento di ...

Il Segreto - trame Spagna : Matias continua a vedersi con Alicia - Marcela delusa : Le trame de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre in Spagna, si soffermano su Matias Castaneda, Marcela Del Molino e Alicia, il triangolo amoroso che sta infiammando le vicende ambientate a Puente Viejo. Nel dettaglio, la madre di Camelia comincerà a lamentare l'assenza del marito, tanto da accusarlo di trascorrere troppo tempo insieme alla figlia di Urrutia. Il Segreto, puntate spagnole: incidente alla ...

Il Segreto - trame al 22 novembre : Francisca sentenzia la condanna a morte di Severo : Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a far ottenere grandi ascolti a Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre 2019 svelano che Antolina offrirà 1200 pesetas per consentire a Elsa di sottoporsi all'operazione al cuore, mentre Prudencio Ortega e Lola Mendana saranno travolti dalla passione. Infine Francisca Montenegro sarà intenzionata a condannare ...

Il Segreto - trame al 22 novembre : Elsa accetta i soldi di Antolina - l'Ortega bacia Lola : Le trame de Il Segreto in onda dal 17 al 22 novembre su Canale 5 annunciano importanti novità. Scendendo nel dettaglio, Francisca organizzerà un piano contro Severo, mentre Antolina Ramos donerà 1200 pesetas per permettere ad Elsa Laguna di operarsi al cuore. Infine, scoppierà la passione tra Prudencio Ortega e Lola Mendana. Il Segreto, puntate 17-22 novembre: Francisca medita vendetta Nuovi avvenimenti caratterizzeranno le vicende della soap ...