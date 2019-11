Il papà di Loris Stival | Veronica ha ucciso mio figlio | ma finalmente è finita

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roberto Chifari La sentenza della Cassazione sancisce la condanna definitiva diPanarello a trent'anni di carcere per l'uccisione e l'occultamento del cadavere del piccoloPanarello hail piccolo. A confermarlo è la Cassazione che ha confermato la condanna a 30 anni per la madre di, assassinato con delle fascette di plastica il 29 novembre del 2014 nella loro casa di Santa Croce Camerina, vicino a Ragusa. Chi n'è stato sempre convinto invece è ildel bambino, che non ha voluto parlare con i cronisti ma tramite il suo legale Daniele Scrofani ha rilasciato all'Agi una breve dichiarazione. ". Lo sapevo - dice - che era stata lei, ma sentirlo pronunciare definitivamente in nome del popolo italiano mi fa capire che è veramente, che è il momento di voltare pagina e di cominciare a guardare oltre. Tenendo per ...

DonnaGlamour : Veronica Panarello condannata, il papà di Loris: “Finalmente…” - zazoomnews : Condanna Veronica Panarello il papà di Loris: Finalmente è finita... - #Condanna #Veronica #Panarello #Loris: - Notiziedi_it : Condanna Veronica Panarello, il papà di Loris: “Finalmente è finita…” -