Il finale de L’Isola di Pietro 3 chiuderà la stagione e la serie? Anticipazioni 22

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ilde L'Isola dilae la? I fan possono iniziare a fare i conti con il fatto che la fiction con Gianni Morandi possa fermarsi proprio a questo terzo capitolo e non solo per via degli ascolti poco importanti ma anche per via del protagonista che inizia a frenare un po' per via dell'età che avanza mettendolo un po' in difficoltà. Girare una fiction non è facile soprattutto per via dei ritmi serrati e per gli orari un po' serrati e questo potrebbe mettere in crisi anche uno sportivo come Morandi, ma davvero questo lo fermerà? Lui sembra prendere tempo ma i fan non pensano proprio che sia arrivato il momento per lui di ritirarsi e quindi attendono con ansia di capire se L'Isola di4 ci sarà o meno. La risposta potrebbe arrivare tra qualche ora quando ilde L'Isola di3 andrà in onda su Canale5 chiudendo il cerchio intorno ...

MediasetPlay : Un finale di stagione che vi lascerà completamente senza parole: stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Pl… - infoitcultura : Anticipazioni L’Isola di Pietro 3 ultima puntata: il finale con nuovi addii -