Il cellulare è una delle cause dell’insorgenza dei tumori | ecco come poter prevenire

Scomparsa di Solomon - il cellulare aggancia una cella a Castelvolturno : Il cellulare del giovane Solomon Lambo, il ragazzo di 24 anni scomparso dal Molise lo scorso sabato, è stato localizzato a Castelvolturno, in provincia di Caserta. Non ci sono certezze sul fatto che ad accenderlo possa essere stato proprio Solomon. Dopo la Scomparsa l'abitazione del giovane è stata ritrovata in condizioni preoccupanti, con il vetro della finestra infranto e la porta spalancata.Continua a leggere

Questo organismo unicellulare ha una vita molto impegnata : Se alcune delle più note testate mondiali – comprese Guardian e Newsweek – parlano di te, un motivo ci sarà. Parliamo di un organismo unicellulare, che sembra una felce o un fungo – ma solo agli occhi di chi guarda. Al parco zoologico di Parigi, dove fa mostra di sé da qualche mese, lo hanno ribattezzato semplicemente Blob. In Questo video Anne Pringle, studiosa di micologia presso la University of Wisconsin-Madison, spiega al giornalista ...

Durante una gita perde nel fiume il suo cellulare con gli ultimi messaggi del padre defunto - dopo 15 mesi il papà le fa l’ultimo regalo… : La perdita di un caro segna una persona per tutta la vita. Una ragazza aveva gelosamente custodito il suo cellulare con gli ultimi messaggi del padre morto. Ma Durante una gita in barca al fiume, la ragazza che si chiama Erica Bennett purtroppo si è accorta, dopo qualche minuto, che il suo cellulare era caduto nel fiume ed era impossibile ritrovarlo. Una perdita affettiva troppo grande per la ragazza per quei messaggi che l’aiutavano a ...

Guarda il cellulare e cade sui binari : paura per una donna in metropolitana : Una donna intenta a Guardare lo schermo del suo smartphone. mentre camminava, è caduta sui binari della metropolitana di...

Un team sviluppa una cover per cellulare in pelle sintetica simile a quella umana : Un gruppo della Telecom Paris ha sviluppato una cover per smartphone in pelle sintetica L'articolo Un team sviluppa una cover per cellulare in pelle sintetica simile a quella umana proviene da TuttoAndroid.