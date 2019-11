Formula E - il Campionato Mondiale 2019/2020 torna su Canale20 : da domani 22 novembre 2019 : Le monoposto elettriche sfrecciano su Canale20 per il terzo anno consecutivo. Ecco quando si comincia!

Il 29 novembre torna il Black Friday : Amazon.it propone offerte su migliaia di prodotti durante tutto il periodo : La settimana del Black Friday inizierà alle ore 00:01 del 22 novembre e proseguirà fino alle 23:59 del 29 novembre. I...

La rassegna stampa di giovedì 21 novembre – Le prime pagine di calcio : “torna a casa Ibra” : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSprort’. In attesa della nuova giornata del campionato di Serie A che promette grande spettacolo ed emozioni sono in arrivo giorni caldi per il calciomercato con la sessione invernale pronta ad ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tornare a 23.500 punti - 21 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tornare a 23.500 punti. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda

Stati Generali su Rai 3 torna la satira con Serena Dandini da giovedì 21 novembre : Stati Generali con Serena Dandini su Rai 3 dal 21 novembre Si riaffaccia la satira su Rai 3 e torna la squadra di Serena Dandini con un nuovo programma dal titolo Stati Generali. E come una vera e propria assemblea da giovedì 21 novembre, il programma porta in scena tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020. Ospiti fissi e special guest ...

Atletica - domenica 24 novembre torna l’appuntamento con l’Asics Firenze Marathon : oltre 9000 gli iscritti : Il numero degli iscritti al momento ha superato le 9000 unità, che conferma la 42,195 chilometri del capoluogo toscano come la seconda più partecipata d’Italia nel 2019 torna puntuale la Asics Firenze Marathon, domenica 24 novembre. L’edizione numero 36, dopo le innovazioni dell’anno scorso, è quella delle conferme. La gara targata World Athletics Bronze Label mantiene invariato il percorso ad anello, tutto ambientato in città, che tocca i ...

Lavoro : VeronaFiere - a fine novembre torna Job&Orienta (2) : (Adnkronos) - A presentare oggi ufficialmente l’evento Maurizio Danese, presidente di VeronaFiere Spa: "Da quasi trent’anni, Job&Orienta approfondisce e promuove i temi dell’orientamento e la formazione, impegnandosi nell’abbattere quel muro invisibile che separa istruzione e Lavoro grazie a un perc

Lavoro : VeronaFiere - a fine novembre torna Job&Orienta : Verona, 20 nov. (Adnkronos) - #ilLavorochevorrei: orientamento, innovazione, crescita sostenibile: è questo il titolo e il filo rosso della 29a edizione di Job&Orienta, il salone nazionale dedicato all’orientamento, la scuola, la formazione e il Lavoro, presentato oggi in conferenza stampa. Promosso

Previsioni Meteo Europa - dal weekend torna l’anticiclone : fine novembre di super caldo a Nord delle Alpi - Germania a rischio record : Previsioni Meteo – Il maltempo di questo mese di Novembre finora molto piovoso sull’Europa meridionale, sudoccidentale e centrale sembra destinato a finire presto poiché si prevede che la grande e persistente depressione sui settori occidentali e sudoccidentali del continente collassi e vada in cut off sul Mediterraneo meridionale. Questo significa che il persistente flusso sudoccidentale dal Mediterraneo verso le Alpi svanirà e limiterà ...

Il Paradiso delle Signore 4 - puntate 25-29 novembre : Clelia torna a Milano : La quarta stagione del Paradiso delle Signore sta raccogliendo grandi consensi e le vicende dei protagonisti della soap di Rai 1 stanno appassionando sempre di più i telespettatori, che ogni giorno alle 15:40 seguono con affetto e trepidazione i loro beniamini. Nei prossimi episodi della serie ci sarà un ritorno molto gradito da parte del pubblico della fiction: a Milano tornerà, infatti, la capo commessa Clelia Calligaris e la sua presenza ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Debutto di Djokovic e Murray. Torna in campo la Spagna di Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della seconda giornata – Il programma della terza giornata CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DALLE 18.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata delle finali di Coppa Davis 2019. Torna in campo l’Italia di Corrado Barazzutti, che si gioca il proprio futuro nella sfida contro gli Stati Uniti. Gli azzurri sono obbligati a vincere ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre - c’è Italia-Stati Uniti. Debutto di Djokovic e Murray. Torna in campo la Spagna di Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della seconda giornata – Il programma della terza giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata delle finali di Coppa Davis 2019. Torna in campo l’Italia di Corrado Barazzutti, che si gioca il proprio futuro nella sfida contro gli Stati Uniti. Gli azzurri sono obbligati a vincere contro gli americani (molto importante il 3-0) per ...

Il 29 novembre torna il Black Friday : Amazon.it propone offerte su migliaia di prodotti durante tutto il periodo : La settimana del Black Friday inizierà alle ore 00:01 del 22 novembre e proseguirà fino alle 23:59 del 29 novembre. I...

Il 29 novembre torna il Black Friday : Amazon.it propone offerte su migliaia di prodotti durante tutto il periodo : Amazon si prepara ai prossimi Black Friday e Cyber Monday, aiutando i clienti a risparmiare milioni di euro grazie alle...