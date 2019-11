Ibrahimovic-Tottenham | Mourinho tenta lo sgarbo al Milan

Fonte : milanworld

(Di venerdì 22 novembre 2019) Secondo Sky Sport UK, il neo allenatore del, José, starebbe cercando di convincere Zlatanad accettare la corte del club londinese. Dopo la decisione di non restare nella Mls americana, il colosso di Malmoe sta valutando tutte le offerte sul tavolo. Tra queste, quella più allettante – finora – è stata proprio quella del, con Boban e Maldini che hanno deciso di puntare con forza su di lui per rendere competitiva la squadra sin da subito. Tuttavia, l’inserimento dipotrebbe complicare i piani della dirigenza rossonera, visto il forte legame che c’è tra il tecnico portoghese e Ibra., in carriera, ha già allenato Zlatan all’Inter e, più di recente, al Manchester United. L'articololoalproviene daWorld.it.

