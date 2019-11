I dati della campagna della Polizia ‘Questo Non è Amore’

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – “Un pianto liberatorio, un abbraccio sincero da parte di chi aldila’ di una divisa sa infonderti coraggio, la mia vita riparte da una Questura”. Questa testimonianza da parte di una vittima di violenza domestica rappresenta l’essenza del servizio che ogni giorno migliaia di donne e uomini rendono ai cittadini, attraverso un’incessante opera di accoglienza ed ascolto dei bisogni e delle esigenze delle vittime di violenza di genere. In occasioneGiornata internazionale contro la violenza di genere del prossimo 25 novembre, la Direzione Centrale Anticrimine, attraverso la pubblicazione ‘Questo non e’ amore 2019′ fa il puntosituazione sul fenomeno, fornendoed informazioni sulle attivita’ poste in essere dalladi Stato anche attraverso il racconto di storie vere di poliziotti quotidianamente ...

