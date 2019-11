Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) L’HCB Alto Adige Alperianon si ferma più e vince per 3-2 al supplementare in casa contro inella serata di Erste Bank EisLiga –. La formazione di coach Clayton Beddoes conquista il quarto successo di fila, il decimo nelle ultime 11 partite disputate, e si conferma al secondo posto. In classifica generale rimane saldamente in vetta il Red Bull Salisburgo che passa sul campo del Fehervar e si porta a quota 40 punti, 5 in più degli altoatesini, mentre Vienna si mette a -2 da. HCB Südtirol Alperia – Moser Medical3-2 dopo overtime.inizia la sfida del PalaOnda nel migliore dei modi e passa subito in vantaggio grazie a Bernard che sblocca il punteggio al minuto 11:13 su assist di Miceli. La formazione altoatesina prosegue a macinare gioco e va al raddoppio entro la conclusione della prima frazione con ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, EBEL 2019-2020: Bolzano piega i Graz99ers all’overtime e centra il quarto successo di fila - IcehockeyAscona : Con le nevicate degli scorsi giorni l’inverno è ormai arrivato. Clima ideale per l’hockey su ghiaccio, sempre che i… - LSportCH : National League – 22.11.2019 – All the game previews! -