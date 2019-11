Half-Life 3? A Valve piacerebbe sviluppare altri titoli della serie dopo Half-Life | Alyx

Half-Life : Alyx si mostra in nuove incredibili immagini che lasciano a bocca aperta : "Valve is back!", sembra urlare a tutti il primissimo trailer di Half-Life: Alyx pubblicato nella giornata di ieri ed effettivamente il filmato che mostra soprattutto scene di gameplay (per quanto montate ovviamente ad hoc) dimostra l'incredibile potenza dell'iconico ritorno di Half-Life e di Valve, quella Valve che sviluppa videogiochi, che sviluppa capolavori.Ovviamente è presto per dirlo ma se la compagnia si è scomodata con un nuovissimo ...

La storia di Half-Life : Alyx si colloca tra Half-Life e Half-Life 2 : Come abbiamo potuto capire in questi giorni, Half-Life: Alyx non è un Half-Life 3, ma per Valve si tratta di un nuovo titolo a sé stante del franchise. La società ha dichiarato che il suo sviluppo è partito completamente da zero introducendo la realtà virtuale, ma, come l'iconica serie, anche questo titolo avrà azione, combattimento, rompicapo e una trama intricata che ricollega i vecchi personaggi presenti nei vari capitoli.A proposito della ...

Half-Life : Alyx non in VR? per Valve è "difficile immaginarlo" : Half-Life: Alyx è stato annunciato in anteprima mondiale da Valve la scorsa serata attraverso un primo trailer. Il gioco sarà disponibile per i dispositivi VR, ma parte dei fan hanno cominciato a chiedere (e sperare) di poter giocarlo con mouse e tastiera. Ma sarà veramente possibile?"La realtà virtuale è essenziale per Half-Life: Alyx" ha dichiarato l'animatrice Christine Phelan durante un'intervista. "Abbiamo iniziato ad utilizzare diversi ...

Valve annuncia Half-Life Alyx : Il nuovo spinoff della serie in realtà virtuale : Anche se molti attendono con ansia Half-Life 3, Valve ha finalmente rotto la maledizione del terzo capitolo che da sempre affligge la software house, basti pensare a Left4Dead 3, Portal 3 e lo stesso Half-Life 3 che non sono mai stati sviluppati, annunciando un nuovo spinoff della saga ma in realtà virtuale. A quanto pare Valve ha deciso di iniziare a sviluppare nuovamente videogiochi ma in realtà virtuale, riportando alla luce ...

Il primo trailer di Half-Life Alyx in VR riporta in vita il mito di Valve : Dopo la conferma, arriva come promesso l'annuncio di Half-Life Alyx. Un annuncio avvenuto pochi istanti fa con il trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo, condiviso dagli sviluppatori di casa Valve. E che, neanche a dirlo, riporta sotto i riflettori una saga non solo amatissima, ma anche una di quelle che, senza paura di esagerare, ha scritto una parte della ormai lunga storia del medium videoludico. Certo, non ci troviamo ...

Half-Life : Alyx si mostra nel nuovo trailer di lancio : Coma annunciato nel Tweet pubblicato questo pomeriggio, Valve ha mostrato il trailer dedicato ad Half-Life: Alyx, nuovo titolo VR dedicato alla leggendaria saga di Half-Life. Stando a quanto riportato nel video, il gioco sarà disponibile a marzo 2020."Ambientato tra gli eventi di Half-Life ed Half-Life 2, Half-Life: Alyx è un nuovo titolo pensato interamente per la VR" - recita la descrizione del gioco sotto al video.Il trailer è stato ...

Half-Life : Alyx - ecco quando e dove verrà mostrata l'anteprima del gioco di Valve : Valve ha in procinto di svelare oggi in diretta il suo nuovo gioco, Half-Life: Alyx, che viene definito come "gioco di punta VR". Ma quando e dove si svolgerà la diretta?Il 18 novembre, con un singolo tweet, Valve ha dato la notizia con anticipazione ed eccitazione, annunciando finalmente un nuovo gioco di Half-Life. Oggi, a partire dalle 20, orario italiano, potremo assistere al reveal del gioco. Tuttavia c'è del mistero per quanto riguarda la ...

Half-Life : Alyx - ecco le reazioni dei fan all'annuncio : Valve ha annunciato un nuovo gioco del suo iconico franchise, Half-Life: Alyx per i dispositivi VR e per molti fan sembra ancora un sogno. Tuttavia la community si è divisa, tra quelli contenti per un nuovo Half-Life ed altri che storcono il naso proprio perché il gioco utilizzerà la realtà virtuale.Molti di loro si sono riuniti su Twitter per sfogare i propri dubbi attraverso toni alquanto umoristici. C'è chi etichetta il nuovo gioco come un ...

Il nuovo Half-Life è realtà : le novità di Alyx da Valve : Chi videogioca lo sa bene, quella di Half-Life è una delle saghe più amate, celebri e di impatto dell'intero settore del gaming. Nata nel 1998 grazie al talento di Valve - la stessa compagnia che ha poi creato Steam, piattaforma per l'acquisto di giochi in digitale -, la serie con visuale in prima persona ci chiamava a vestire i panni dell'improvvisato eroe Gordon Freeman, per contrastare quella che non è solo una semplice invasione aliena, ma ...

Half-Life : Alyx VR annunciato ufficialmente da Valve : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato il rumor relativo al possibile annuncio bomba di Valve legato ad Half-Life. Nello specifico sembrava che un annuncio per gioco VR fosse imminente, e così è stato.Ora non è più un rumor.Valve ha confermato ufficialmente una nuova aggiunta al suo amato franchise di Half-Life. Si tratta di Half-Life: Alyx. Leggi altro...

Half Life : Alyx per VR è l'annuncio bomba in arrivo da Valve? : Questo 19 novembre segnerà il 21° anniversario dell'uscita dell'originale Half-Life, e secondo alcune indiscrezioni Valve potrebbe annunciare un gioco di realtà virtuale di punta chiamato Half-Life: Alyx.La fonte è apparentemente la stessa responsabile del leak di DOTA Underlords ed in questo rumor avrebbe citato un'intervista tra Geoff Keighley, Robin Walker (co-sviluppatore di Team Fortress 2 tra gli altri giochi) ed una terza persona senza ...

15 anni di Half-Life 2 - speciale : Prima di dedicarci al protagonista odierno (un sempre in forma Half-Life 2 che oggi compie ben 15 anni), una lunga e doverosa premessa. Il 19 novembre 1998 è la data d'uscita del primo Half-Life. Dottor Gordon Freeman deve fermare una breccia dimensionale, insieme ai suoi colleghi dal casco blu, sfuggendo dal centro di ricerca Black Mesa, tramutatosi in una trappola mortale. Contemporaneamente, il giocatore vive una delle più grandi brecce della ...

Il writer di Half-Life 2 - Portal e Left 4 Dead al lavoro su un misterioso "first-person network shooter" : Il writer di Left 4 Dead, Chet Faliszek, ha confermato che il suo nuovo studio, Stray Bombay, sta lavorando a uno sparatutto in prima persona cooperativo.Parlando alla Reboot Develop conference in Canada la scorsa settimana, Faliszek ha rivelato che lo sparatutto ancora senza nome utilizzerà l'Unreal Engine: "stiamo realizzando uno sparatutto in prima persona", ha detto.Stray Bombay in precedenza aveva dichiarato di essere interessato solo alla ...