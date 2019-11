Guardiola | ”Amo il Bayern | non resterò al Manchester City per sempre”

Fonte : calciomercato.napoli

(Di venerdì 22 novembre 2019) Sky Sports, parla Pep: ”Il mio amore per il club e le persone delè incredibile” Pepè tornato a parlare del suo futuro. Le parole, riportate da Sky Sports, si concentrano sulle voci che lo vedrebbero di ritorno alMonaco. Negli ultimi giorni infatti sono state numerose le indiscrezioni di … L'articolo: ”Amo il, nonalper sempre” Calciomercato Napoli.

AstiGioachino : RT @DiMarzio: #Juventus, #Danilo: 'Amo il gioco di #Sarri, serve tempo per cambiare' - dennisreginaJr : RT @DiMarzio: #Juventus, #Danilo: 'Amo il gioco di #Sarri, serve tempo per cambiare' - ArturoDb72 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Danilo: 'Amo il gioco di #Sarri, serve tempo per cambiare' -