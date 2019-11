Grillo a Roma ma la casa è vuota

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Uno arriva e l’altro va via. Luigi Di Maio sale le scalette di un aereo destinazione Sicilia mentre Beppeè in viaggio verso. Basterebbe questo per capire la distanza tra i due se non fosse che, nelle ore in cui circolava l’ipotesi di un incontro, il capo politico ha postato una foto pronto al decollo. Così da fugare ogni dubbio e marcare sfacciatamente la volontà di non vedere il garante del Movimento. Almeno per adesso, almeno fino a lunedì sera.Nessun faccia a faccia nonostante l’intero mondo pentastellato, o almeno ciò che ne rimane, stia vivendo ore complicatissime. “è arrivato qui e si trova davanti un Movimento senza idee e senza leader”, uno dei parlamentari molto vicino ai vertici commenta così lo stato dell’arte. Commento amaro, molto diffuso tra i deputati e i senatori ...

fattoquotidiano : M5s, Grillo arriva a Roma e dribbla i giornalisti: “Noi biodegradabili? Siete comici” - beppe_grillo : QUELLO CHE NESSUNO VI HA MAI DETTO “Cosa ha fatto la Raggi a #Roma?” La domanda più ricorrente nei circoli dei detr… - beppe_grillo : “Cosa ha fatto la #Raggi a #Roma?” La domanda più ricorrente nei circoli dei detrattori romani. Detto, fatto! Ecco… -