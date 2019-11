God of War tra i giochi PS Plus di dicembre 2019 | gratis il capolavoro per PS4?

Kratos e Atreus di God of War in una nuova splendida statuetta da oltre mille dollari : God of War è stato un successo incredibile, trovando un grandissimo riscontro presso i fan e la critica, e in molti si aspettano un nuovo gioco della serie, magari sulla prossima PS5.L'epica avventura con protagonisti Kratos e suo figlio Atreus ha dato vita a tantissime creazioni ispirate al gioco, come ad esempio le statuette che ritraggono in modo dettagliato i personaggi.Tra queste creazioni troviamo quelle di Prime 1 Studio. L'azienda ha ...

Il director di God of War al lavoro su un nuovo progetto sci-fi? : Cory Barlog, il creative director dell'acclamato God of War del 2018, ha stuzzicato la fantasia dei fan iniziando a parlare del suo possibile nuovo progetto su Twitter. Ovviamente, i giocatori si stanno chiedendo se si tratterà di God of War 5.Barlog ha twittato un post molto criptico sul suo account Twitter personale che, però, farebbe pensare a qualcosa di diverso da God of War.Inoltre, il famoso sviluppatore ha anche cambiato la sua immagine ...

Il boss di PlayStation spiega perché non vedremo esclusive come God of War e Spider-Man su PS Now al lancio : Il boss di PlayStation Jim Ryan ha svelato perché Sony non ha lanciato le sue maggiori esclusive su PlayStation Now.Il CEO di Sony Interactive Entertainment, dunque, ha affrontato una delle critiche rivolte al servizio streaming.Sebbene Sony abbia aumentato i suoi investimenti nello streaming, più recentemente con una riduzione del prezzo di PS Now, il servizio è ancora prevalentemente popolato da titoli classici. I più grandi giochi PS4, come ...

God of War su PC? A Cory Barlog piace l'idea - ma la decisione spetta a Sony : Pochi giorni fa Kojima Productions ha annunciato che Death Stranding arriverà anche su PC grazie a 505 Games. Una notizia che ha stupito molti, visto che il titolo era una delle esclusive più attese e promettenti di PS4. Non solo il gioco è stato pubblicizzato largamente da Sony ed è stato sviluppato con l'ausilio del Decima engine, il motore grafico realizzato da Guerrilla Games gli autori di Horizon: Zero Dawn.Con Death Stranding (e anche ...

Il director di Star Wars Jedi : Fallen Order parla delle influenze di God of War 3 nello sviluppo del gioco : Abbiamo imparato moltissimi nuovi dettagli sull'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order, come l'assenza di un sistema di viaggio veloce. Ora emerge un'altra piccola curiosità su Stig Asmussen, l'uomo che ha anche diretto l'amato God of War 3 e che dirige i lavori su Fallen Order.Fallen Order è, ovviamente, un gioco molto diverso dal gioco precedente di Asmussen, ma ha preso spunti dal suo lavoro precedente e li ha inseriti nel suo lavoro sul ...

PS4 in un bundle natalizio che include The Last of Us Remastered - God of War e Horizon Zero Dawn? : Un eventuale bundle con inclusi titoli del calibro di The Last of Us Remastered, God of War, e Horizon Zero Dawn potrebbe essere un'occasione imperdibile per tantissimi di giocatori, quanto meno se le voci di corridoio venissero confermate.Come possiamo vedere, infatti, alcune indiscrezioni vorrebbero l'arrivo di un bundle con i suddetti giochi inclusi assieme a PS4. Si tratta di tre grandissimi capolavori Sony, nonché di alcuni dei titoli più ...

