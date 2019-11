Gli U2 hanno pubblicato a sorpresa un nuovo singolo

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 22 novembre 2019) Gli U2, a, e annunciato via social, il"Ahisma". La band di Bono lo ha realizzato in collaborazione con il musicista indiano A.R. Rahman. In sanscrito "Ahisma" significa "non violenza" ed è uno dei valori chiave del Buddismo. E di spiritualità è ricco ilbrano. Ildella band di Bono arriva a due anni dall'ultimo album "Songs of Experience" uscito nel 2017 e a meno di un mese dal primo concerto in India del gruppo, che porterà, il 15 dicembre, per la prima volta a Mumbai, il "Joshua Tree Tour"."Ahimsa richiede coraggio e forza." spiega A.R. Rahman "Una qualità impermeabile alle armi o al potere. E` una missione per guarire il mondo in cui viviamo e la collaborazione con gli U2, grazie alla loro storia, arriva in un momento perfetto per far rivivere questo movimento". "E' stata una gioia assoluta ...

virginiaraggi : Grazie al Presidente della Camera @Roberto_Fico per il messaggio che oggi ci ha inviato in occasione della nuova in… - CarloCalenda : ?? Incredibile: Il Ministro Costa dice che #mittal sta rispettando il piano ambientale. E quindi gli hanno tolto lo… - RobertoBurioni : Se un anziano omette la vaccinazione può morire. E' legale raccontare bugie pericolose (vi aspettiamo per la pro… -