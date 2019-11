Gli italiani lavoreranno 5 anni in meno degli altri europei ma non è una bella notizia

Gli italiani lavoreranno 5 anni in meno degli europei (ma non è una bella notizia) : Secondo una statistica Eurostat sulla vita lavorativa di chi oggi ha 15 anni, gli italiani lavoreranno in media 31,8 anni...

Slittino - Nations Cup Igls 2019-2020 : bene Gli atleti italiani - in cinque avanzano nelle prove individuali più una coppia : Buone notizie dalle prove di Nations Cup di Igls-Innsbruck, in vista della prima tappa di Coppa del Mondo di Slittino 2019-2020. Sul budello austriaco, infatti, avanzano ben cinque atleti italiani nel singolo (due al maschile, tre al femminile) più la coppia composta da Ludwig Rieder e Patrick Rastner nel doppio. Da domani scatteranno le gare ufficiali, con le prove femminili e quelle del doppio. Domenica toccherà agli uomini. Nella prova ...

ILVA E ALITALIA/ Il tresette col morto in cui perdono Gli italiani : Sembra esserci un affascinante punto di contatto tra il doppio stallo del Governo sul fronte dell'ILVA e su quello dell'ALITALIA

Volley - i miGliori italiani della settima giornata di Superlega : Zaytsev e Lanza al potere - Anzani risponde - Travica direttore : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la settima giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono scese in campo tutte le big che si sono date battaglia a distanze, di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel turno infrasettimanale. DRAGAN Travica. Dirige Padova in maniera stellare e guida i veneti a uno storica successo sul campo di Trento dove non vincevano da 15 anni, il ...

Prestiti - consumatori : “Arbitro bancario vuole taGliar fuori i clienti italiani dai rimborsi dei costi in caso di estinzione anticipata” : La Corte di giustizia europea impone una riduzione di tutti i costi sostenuti per ottenere un prestito nel caso di estinzione anticipata del finanziamento. Banche e intermediari italiani prendono tempo. Intanto l’Arbitro bancario scende in campo predisponendo un fascicolo da sottoporre alla Conferenza dei collegi giudicanti che dovranno poi dirimere eventuali controversie fra clienti e istituzioni finanziarie. Obiettivo: concordare in ...

In auto o in bus? No. A sorpresa - Gli italiani ascoltano podcast in casa : In numero di ascoltatori di serie audio è aumentato del 16% nel 2019: ad appassionarsi a questo mezzo di comunicazione sono soprattutto gli under 35. Ecco quali sono le categorie che permettono di guadagnare con i podcast

2 italiani su 3 soffrono di disturbi gastrointestinali : le regole deGli esperti per evitarli : Due italiani su tre soffrono abitualmente di disturbi gastrointestinali che, come prevedibile, aumentano nel periodo delle festività natalizie, quando colpiscono anche chi, durante il resto dell’anno, non ne soffre mai. È quanto emerge da una ricerca condotta da Assosalute, Associazione nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica. Il maggiore consumo di cibo e alcool e le maggiori concessioni ad alimenti e bevande da ...

Ecco quanti sono Gli italiani che gestiscono il denaro con lo smartphone : In base al report Nielsen eFinance, sono in costante crescita gli italiani che utilizzano lo smartphone per la gestione del proprio denaro: i numeri salgono sia per i pagamenti sia per i servizi finanziari online. L'articolo Ecco quanti sono gli italiani che gestiscono il denaro con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Il 27 novembre a Roma convegno sulla green economy : sarà presentato il rapporto “Gli italiani - il solare e la green economy” : Si terrà a Roma, mercoledì 27 novembre 2019, ore 9.30, presso l’Auditorium MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo (Via Guido Reni, 4A), il convegno dal titolo “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal” nel corso del quale verranno divulgati i dati del XVII rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”. L’evento è promosso da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi con la Main Partnership ...

ESPN sceglie i migliori (tra calciatori e allenatori) del 2019 : sette Gli italiani [NOMI] : ESPN ha scelto i migliori del 2019. 100 in totale, 10 giocatori per ogni ruolo (portiere, terzino destro e sinistro, difensore centrale, centrocampista, trequartista, ala destra, ala sinistra e centravanti) e 10 allenatori. sette gli italiani scelti di questa speciale lista. Tra questi Bonucci e Chiellini come difensori centrali, Verratti tra i centrocampisti, Quagliarella tra i centravanti e tre tecnici: Allegri, Ancelotti e Sarri. Tra i ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2019 : Gli italiani presenti in terra belga : Nuova tappa per la Coppa del Mondo di Ciclocross che si sposta in Belgio: nel week-end si corre in quel di Koksijde. Sono quattro gli italiani convocati dal ct Fausto Scotti: Filippo Agostinacchio (Team Bramati), Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Filippo Fontana (Cs Carabinieri) e Lorenzo Masciarelli (Callant Doltcini), e correranno nelle prove juniores ed Under 23. Ovviamente non saranno gli unici atleti del Bel Paese presenti. ...

Italiani all’estero - “su 14mila rientrati con Gli incentivi fiscali - la metà è ripartita. E le norme sono un labirinto” : Su 14mila lavoratori rientrati in Italia grazie agli incentivi fiscali, più della metà sono scappati di nuovo. È la conclusione di uno studio del gruppo Controesodo, la più importante community italiana per il rientro dei cervelli in fuga, che ha analizzato dati dell’Agenzia dell’Entrate e dal Ministero del Lavoro. Nel periodo dal 2011 al 2017 – cioè gli anni successivi all’entrata in vigore della legge 238 del 2010, che abbatteva l’imponibile ...

eBay : Black friday - Gli italiani spenderanno in media 116 euro : eBay, in vista del Black friday, fotografa le tendenze di quello che è diventato l'appuntamento di shopping più importante dell'anno

Ciclismo - i giovani italiani più interessanti da seguire nel 2020 tra Gli Under23. Aleotti la punta del movimento azzurro - Fancellu e Frigo pronti a consacrarsi : Il movimento ciclistico giovanile italiano, negli ultimi tempi, dopo un periodo buio, ha, finalmente, ricominciato a produrre talenti di un certo spessore. Non a caso, infatti, il titolo Mondiale U23, nel 2019, grazie a Samuele Battistella, è tornato nel Bel Paese dopo ben 17 anni dall’ultima volta. Nonostante l’iridato sopraccitato e tanti altri grossi nomi della categoria come Alberto Dainese, campione d’Europa in carica ...