Gli astronauti Parmitano e Morgan pronti ad una nuova passeggiata spaziale | tornano al

Stazione Spaziale - ritardi di Boeing e SpaceX : Gli astronauti NASA potrebbero restare a terra : La presenza degli astronauti americani sulla ISS potrebbe diminuire drasticamente a causa dei ritardi sul Commercial Crew Program che coinvolge Boeing e SpaceX: è il contenuto del rapporto stilato dall’Office Inspector General (Oig) della NASA secondo il quale – riporta Global Science – nessuna delle due aziende riuscirà ad avere l’idoneità al volo della NASA per le proprie navette Cst-100 Starliner e Crew Dragon prima della prossima ...

Come dormono Gli astronauti? Sembrano “zombie” nello spazio : la scena è davvero inquietante [VIDEO] : Una notte di buon sonno è un aspetto fondamentale della salute umana, soprattutto per gli astronauti che lavorano in un ambiente super impegnativo Come quello dello spazio. Ma dormire nello spazio non è sicuramente comodo Come dormire sugli spaziosi letti che abbiamo a disposizione sulla Terra. Dopo una lunga giornata a fluttuare nella microgravità, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si ritirano nelle loro cabine (non ...

Salute : allenarsi come Gli astronauti fa bene ai malati di cancro : Gli astronauti impegnati nelle missioni sulla Stazione Spaziale sperimentano lo stesso stress fisico dei malati di cancro sottoposti a trattamenti come chemioterapia o immunoterapia: lo afferma uno studio condotto dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Cell. Secondo la ricerca, un programma di esercizi simile a quello che gli astronauti svolgono prima, durante e dopo la ...

Prima di finire in orbita - Gli astronauti si allenano nelle grotte : Lavorare in team in un ambiente inesplorato, in condizioni di sicurezza estreme e portando avanti esperimenti sull’habitat e sulle forme di vita microscopiche incontrate: è quello che potrebbero – in un futuro neanche troppo lontano – ritrovarsi a fare gli astronauti su mondi e asteroidi lontani dal nostro pianeta. Per prepararsi a questa eventualità, l’Esa ci riporta il training di alcuni membri dei prossimi equipaggi spaziali nelle ...

Mattarella a Parmitano daGli astronauti un messaggio di pace : Mattarella a Parmitano:"Dallo spazio mandate un messaggio importante: siete li' con tanti colleghi di diverse nazionalita', e' un messaggio di pace

Cosa accade al cervello deGli astronauti nello Spazio? : Cosa accade al cervello degli astronauti nello Spazio? Questa domanda – spiega Global Science – è oggetto di continue ricerche da parte degli scienziati. Un nuovo studio, condotto da un team di ricercatori guidato da Donna Roberts, neuro-radiologa alla Medical University of South Carolina, ha indagato ulteriormente sui cambiamenti che potrebbe subire la struttura cerebrale degli astronauti durante la permanenza nello spazio. ...

Spazio - verso l’ibernazione deGli astronauti per il viaggio su Marte : Esa ha già iniziato le sperimentazioni : L’Agenzia spaziale europea (Esa) sta valutando l’ipotesi di ibernare gli astronauti durante il lunghissimo viaggio su Marte per risparmiare cibo ed evitare discussioni e litigi. E’ quanto dichiarato al The Telegraph da Mark McCaughrean, un consulente scientifico dell’Esa. Quello a cui si riferisce lo scienziato è una sorta di “letargo artificiale”. “Dormire non è la stessa cosa che andare in ...

La Nasa presenta le nuove tute per andare sulla Luna : Gli astronauti potranno piegare le gambe : La Nasa ha ufficialmente presentato le nuove tute spaziali che gli astronauti indosseranno in occasione delle prossime missioni Lunari. Le nuove attrezzature sono ancora in fase di sperimentazione ma saranno pronte all’uso entro il 2024. Le xEmu, questo il nome delle nuove tute spaziali, sono state già testate dagli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale e saranno disponibili in taglie e forme diverse per uomini e donne. ...