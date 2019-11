Giulia De Lellis libro | ecco cosa pensa Maria De Filippi

Maria De Filippi : "Giulia De Lellis? Non ho letto il suo libro. Non è stupida - su di lei c'è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne" : In una lunga intervista rilasciata al 'FattoQuotidiano.it', Maria De Filippi ha parlato, a lungo, anche delle sue 'creature televisive'. Come Giulia De Lellis, che, diversi anni fa, è stata corteggiatrice di 'Uomini e Donne'. E' uscita dal programma assieme all'allora tronista Andrea Damante, protagonista del suo libro 'Le corne stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza'. Ecco le parole della conduttrice Mediaset durante la chiacchierata ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone soci in affari? L'indiscrezione : Giulia De Lellis e Andrea Iannone è chiaro che stiano facendo sul serio. La relazione nata passo dopo passo è maturata e l'amore tra i due continua a gonfie vele come testimoniato dai due sui rispettivi profili social.Anche il lavoro sembra sorridere a loro favore: se Giulia conquista tutti con il suo primo libro intitolato Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! con ubn boom di acquisti, Andrea Iannone continua il suo ...

Chi : Giulia De Lellis e Andrea Iannone presto soci in affari (RUMORS) : Sul settimanale Chi, nella rubrica Pillole di Gossip, si è tornato a parlare di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, presto la coppia potrebbe diventare tale anche nel mondo lavorativo. Andrea e Giulia, fin da quando hanno ufficializzato la loro relazione, sono inseparabili. La web influencer originaria di Pomezia non ci ha pensato su due volte a lasciare Verona, la città dove si era stabilita per ...

“È tutto pronto”. La soffiata su Giulia De Lellis e Andrea Iannone è una bomba : Da giorni si parla della lite social tra Belen Rodriguez e l’influencer Giulia De Lellis. tutto pare essere partito un paio di settimane fa, quando il settimanale Chi, celebre magazine diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato una “bomba” in esclusiva a riguardo di un fatto risalente allo scorso anno. Secondo alcune fonti Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt: fino a qui nulla di strano, l’unico problema è ...

Giulia De Lellis e Iannone pronti a diventare soci in affari : Giulia De Lellis ultimi gossip: pronta a fare affari col fidanzato Iannone Svolta nella relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Una relazione che fin da subito è stata seria e che sta per diventarlo sempre più. Secondo quanto racconta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 novembre, l’ex corteggiatrice di […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone pronti a diventare soci in affari proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante fidanzato con Viviana. Giulia De Lellis cambia vita : Andrea Damante ha una nuova fidanzata. Giulia De Lellis: nuovo progetto con Iannone È stato sorpreso in compagnia della nuova fidanzata Andrea Damante tra sushi e uscite con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Come fa sapere il nuovo numero del settimanale Chi, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha portato a cena la bionda Viviana in un noto ristorante milanese, dove l’ex tronista di Uomini e Donne apprezzava le extensions della ...

Belen rompe il silenzio : la verità sulla lite con Giulia De Lellis : Da giorni non si parla d’altro che della presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, e i fan sono sempre alla ricerca di nuovi indizi per capire cosa sia davvero successo tra le due. L’ultimo – almeno per ora – capitolo di questa storia che sta tenendo con i fiato sospeso migliaia di utenti arriva proprio dal profilo Instagram della bella showgirl argentina. Si vocifera ormai da diverso tempo che Belen, nel ...

Belen rompe il silenzio : la verità sulla lite con Giulia De Lellis : Da giorni non si parla d’altro che della presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, e i fan sono sempre alla ricerca di nuovi indizi per capire cosa sia davvero successo tra le due. L’ultimo – almeno per ora – capitolo di questa storia che sta tenendo con i fiato sospeso migliaia di utenti arriva proprio dal profilo Instagram della bella showgirl argentina. Si vocifera ormai da diverso tempo che Belen, nel ...

Belen nega la rivalità con Giulia De Lellis : Da giorni sul web continua a tenere banco la questione sulla presunta rivalità tra le due primedonne del mondo dello spettacolo Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Poco fa, tramite il suo profilo social, la modella argentina ha fatto chiarezza sulla sua posizione. Per chi non avesse seguito la vicenda, è bene fare un piccolo riepilogo della situazione. La scorsa settimana l’ex corteggiatrice romana ha pubblicato uno sfogo su Instagram: “Se parlo ...

“Adesso parlo io”. Lite Belen e Giulia De Lellis - la Rodriguez rompe il silenzio : il messaggio è chiaro (e forte) : Lo sfogo social di Giulia De Lellis è arrivato come un fulmine a ciel sereno su Instagram. Qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima (senza contare che il suo primo libro è subito balzato in testa alle classifiche) ha destabilizzato tutti i suoi follower quando sul suo Instagram è apparsa la Storia in cui era a dir poco furiosa. E ‘minacciosa’. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di ...

Belen Rodriguez e la lite con Giulia De Lellis : «Notizie deliranti e false sul mio conto» : Nessuna lite fra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Negli ultimi tempi si è molto parlato di una faida fra l?influencer e la showgirl argentina, ma la stessa Belen ha deciso di rompere...

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Giulia De Lellis e il flirt con Andrea Damante : Belen Rodriguez non ci sta. Dopo giorni di illazioni e gossip che la vedono protagonista di una presunta lite social con Giulia De Lellis e di un pettegolezzo secondo cui avrebbe avuto un flirt con Andrea Damante quando quest’ultimo era ancora fidanzato con la De Lellis, la showgirl argentina rompe il silenzio. La bella Belen, attualmente impegnata alla conduzione di Tu si que vales, fa sapere nelle story di Instagram: “Ho provato a ...

Belen rompe il silenzio su Giulia De Lellis : le parole della Rodriguez : Belen Rodriguez e il gossip su Giulia De Lellis: lo sfogo dell’argentina Belen Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio sugli ultimi gossip inerenti la sua vita privata. O meglio i pettegolezzi sulla presunta faida con Giulia De Lellis, attuale fidanzata dell’ex della showgirl argentina Andrea Iannone. Da giorni si parla di presunti accordi economici saltati, […] L'articolo Belen rompe il silenzio su Giulia De Lellis: le ...

Belen Rodriguez si sfoga : “Falsi gossip”. C’entra Giulia De Lellis? : Giulia De Lellis: Belen Rodriguez smentisce il litigio social? Belen Rodriguez, secondo i vari portali dedicati al mondo del gossip, avrebbe iniziato una guerra social contro Giulia De Lellis. I motivi sarebbero tra i più vari, dal presunto flirt con Andrea Damante ai tutorial dedicati al mondo del make up, ma la moglie di Stefano De Martino ha voluto smentire sul suo profilo Instagram tutti i gossip che stanno attualmente girando sul suo ...