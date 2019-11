Giodano CdS ”Napoli | ecco l’unico nome che è rimasto per il centrocampo…”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 22 novembre 2019) Giordano: credo che l’unicoche siaper il centrocampo sia quello di Lobotka anche se credo che il Napoli non insegua nulla perché deve solo ritrovare se stesso GIORDANO NAPOLI – Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a ”NapoliMagazineLive’‘ trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Questo quanto dichiarato da Giordano: OLTRE A QUELLA CON IL LIVERPOOL VI SONO ALTRE PARTITE DI SPESSORE DEL NAPOLI Dal Napoli mi aspetto testa e raziocinio, l’orgoglio può portarti a commettere degli errori. Spesso identifichiamo come miglior partita della stagione, quella con il Liverpool, mentre in realtà ce ne sono anche altre di notevole spessore: Ad esempio il secondo tempo di Torino, con la Juve, rovinato solo dall’imponderabile, l’autogol di Koulibaly per ...

