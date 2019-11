Ginnastica | Coppa del Mondo 2019 | Lara Mori vola in Finale al corpo libero | l’azzurra è

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Cottbus 2019 : a che ora gareggia Lara Mori. Il programma - tv e streaming : Oggi venerdì 22 novembre si disputano le qualificazioni della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica, si torna in pedana a Cottbus (Germania) per i turni preliminari su cinque attrezzi: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Ci sarà anche Lara Mori che sarà impegnata in entrambe le specialità e andrà a caccia dell’accesso alle Finali di domenica, la toscana occupa il ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2020 : Lara Mori a caccia della Finale tra corpo libero e trave - domani le qualificazioni : Giornata di vigilia per Lara Mori che domani (dalle ore 16.30 alle ore 19.30 circa) sarà impegnata nelle qualificazioni della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica. La toscana si rimetterà in gioco a Cottbus (Germania), si tratta dell’appuntamento più importante di questo Finale di stagione per l’allieva di Stefania Bucci che sta inseguendo la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: al momento la ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lara Mori vola a Cottbus per inseguire le Olimpiadi - caccia al podio al corpo libero : Lara Mori continua a inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e nel weekend scenderà in pedana a Cottbus (Germania) per disputare la quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica. La toscana occupa il terzo posto nella classifica generale al corpo libero in virtù dei secondi posti ottenuti a Doha e a Baku e al quarto posto timbrato un anno fa proprio nella località teutonica, l’allieva di Stefania ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e l’assenza in Coppa del Mondo : come sta l’azzurra e quando rientra in gara? Il programma e la corsa verso le Olimpiadi : Vanessa Ferrari non gareggerà a Cottbus (Germania) nel weekend del 21-24 novembre, la Leonessa di Orzinuovi sarebbe dovuta rientrare in pedana a sei mesi di distanza dall’ultima operazione e puntava a partecipare alla quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica ma un problema fisico alla tiroide le ha impedito di prendere parte all’evento. Ci si aspettava un nuovo ruggito della Campionessa del Mondo 2006 in ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Cottbus 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 21-24 novembre si disputerà la quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica per quanto riguarda il circuito riservato alle singole specialità. A Cottbus (Germania) andrà in scena la prima gara internazionale dopo i Mondiali di inizio a ottobre e la gara sarà fondamentale perché metterà in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, al termine del circuito (dopo questo appuntamento ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari salta la Coppa del Mondo. Problemi alla tiroide - niente Cottbus : si riparte nel 2020 col sogno olimpico : Vanessa Ferrari non parteciperà alla quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che andrà in scena a Cottbus (Germania) nel weekend del 21-24 novembre. La Leonessa di Orzinuovi ha deciso di rinunciare alla rassegna in terra teutonica a causa di un problema fisico che interessa la tiroide e, d’accordo con i suoi tecnici e con lo staff medico, non prenderà parte all’ultimo appuntamento agonistico della ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari torna in gara : Coppa del Mondo con Lara Mori a fine novembre. La lista dei partecipanti : Vanessa Ferrari tornerà in gara a Cottbus (Germania) nel weekend del 21-24 novembre: la bresciana scenderà in pedana in occasione della tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). Nel giorno in cui la Farfalla di Orzinuovi festeggia il tredicesimo anniversario del suo trionfo ai Mondiali, sono state pubblicate le liste ufficiali dei ...

Ginnastica artistica - quando si ritorna in gara? Il calendario di fine stagione : imperdibili Coppa del Mondo e Grand Prix a Milano : Gli appassionati di Ginnastica artistica si sono goduti dieci giorni di Grande spettacolo ai Mondiali che si sono conclusi domenica scorsa a Stoccarda, una vera e propria abbuffata di Polvere di Magnesio con l’appuntamento più importante dell’intera stagione dove abbiamo assistito a prestazioni dall’elevatissimo contenuto tecnico. Ora la domanda è legittima: quando si torna in gara? Ci sono ancora alcuni appuntamenti prima di ...