Giannini | maltempo ha spazzato via spiaggia Ostia | chiederemo fondi straordinari

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – “Stamattina, insieme ai consiglieri ed al coordinamento Lega del Municipio X, abbiamo effettuato un sopralluogo sul litorale diper verificare i danni provocati daldegli ultimi giorni. Uno scenario da “day after”, con laormai letteralmente erosa e dunque ‘sparita’ e stabilimenti pesantemente danneggiati”. “La situazione è veramente grave e, già nelle prossime ore, come Legadi stanziareRegionali a sostegno del territorio diattraverso il bilancio. Zingaretti non fugga da questo impegno”. È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele. L'articolohaviaproviene da RomaDailyNews.

