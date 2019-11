Gianni Tonelli | confessioni di un poliziotto sui generis ne ‘Il digiuno della legge’

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Nel libro denuncia del ex segretario generale del Sap, deputatoLega e segretarioCommissione parlamentare antimafia, le vicissitudini degli ultimi anni del Sindacato Autonomo di Polizia, la crescita del bisogno di sicurezza e la necessità di rivendicare maggiore dignità e risorse per le forze dell’ordine. Raccontare “alcuni dei tanti mali del nostro meraviglioso Paese”, analizzati sulla base di un’esperienza di vita: è questo l’intento del libro denuncia di– ex segretario generale del Sap (Sidacato Autonomo di Polizia) deputato in Parlamento con la Lega e segretarioCommissione parlamentare antimafia – che ha passato al fianco degli agenti delle forze dell’ordine tutta la vita. Una storia di “eroi normali” che si svela attraverso le pagine de ‘Illegge –di unsui’, edito da Paesi Edizioni e in uscita ...

