Galleria Giovanni XXIII | lavori adeguamento luci

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – A Roma perdidell’impianto di illuminazione e sostituzione dei quadri elettrici nel tratto tra via del Foro Italico e via Trionfale, lasara’ chiusa a partire dalle ore 21 di oggi (22 novembre). L’intervento, eseguito da Acea-Areti e coordinato dal Dipartimento Simu di Roma Capitale, va a completare le sostituzioni delle lampadine a Led gia’ effettuate nel 2018 nella ‘canna nord’ del sottovia. Le chiusure dellaavverranno nei seguenti giorni: – Venerdi’ 22 novembre dalle ore 21; – Sabato 23 novembre chiusura per tutto il giorno; – Domenica 24 novembre riapertura dalle ore 9; – Venerdi’ 29 novembre dalle ore 21; – Sabato 30 novembre chiusura per tutto il giorno; – Domenica 1 dicembre riapertura dalle ore 9; Per i giorni del 2, 3, 4, 5, 6, ...

